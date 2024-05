“ViaggiAMO con i Libri” è un progetto che il Sistema Bibliotecario Tortonese ha ideato e sviluppato negli anni attraverso l’Associazione Culturale Librialsole per educare alla lettura, promuovere il libro, la scrittura, le arti e l’editoria nel vasto territorio che fa parte del suo sistema. Il progetto comprende molteplici iniziative nelle scuole e nelle biblioteche volte ad avvicinare i giovanissimi lettori e il pubblico al mondo della lettura attraverso la conoscenza diretta di scrittori, artisti ed esponenti del mondo culturale nazionale ed internazionale e delle case editrici nazionali e locali di grande serietà e competenza, spesso escluse o non valorizzate dalla grande distribuzione. Il format del progetto prevede tre macro aree, formazione, scuola e festival letterario, ognuna con uno specifico programma.

Il programma di formazione prevedeva una serie di incontri online per insegnanti, educatori e bibliotecari sempre rivolto a tutto il territorio del Sistema Bibliotecario, ma se restano posti disponibili, ampliato anche al territorio nazionale. Quest’anno il tema era duplice, perché non potevamo non includere un percorso dedicato alla figura di Italo Calvino, nel centenario dalla nascita. Il tema principale invece si affiancava alla proposta didattica rivolta alle scuole sul tema Esploriamo la Magia della Matematica: dalla Scienza all’Arte e alla Letteratura, per formare gli insegnanti, i bibliotecari e gli educatori a rendere la matematica più accessibile e coinvolgente per i giovani. Al corso hanno partecipato circa cento fra insegnanti, bibliotecari e operatori culturali che hanno potuto incontrare Anselmo Roveda e Daniela Carucci sul tema Calvino, Massimo Polidoro, Andrea Vico, Giacomo Spallacci, Valentina Biletta e Alessandra Cassinelli sul tema matematica.

Il programma scuole, al fine di educare alla lettura e sviluppare negli studenti la curiosità intellettuale e la capacità di formulare un pensiero critico e analitico, prevede una serie di incontri in classe con gli autori e/o di laboratori. Al contempo, si vuole evidenziare l’importanza della lettura del testo nella sua interezza, senza tagli o sintesi, e tale opportunità è data proprio dalla lettura ad alta voce in classe, in un momento collettivo di ascolto e analisi. Il tema scelto per questo anno scolastico è stato Esploriamo la Magia della Matematica: dalla Scienza all’Arte e alla Letteratura, con l’obiettivo di stimolare la curiosità e l’interesse dei giovani per la matematica attraverso approcci creativi e coinvolgenti. Insieme agli autori, abbiamo voluto mostrare come la matematica sia presente e cruciale in diversi contesti, ad esempio la letteratura, la scienza, le arti, e favorire lo sviluppo delle competenze matematiche dei giovani, promuovendo una maggiore comprensione dei concetti matematici. Scopo ultimo, quello di creare una comunità di apprendimento in cui i giovani possano esplorare e scoprire la bellezza e l’utilità della matematica insieme. Quest’anno agli incontri e ai laboratori, che sono ancora in corso, hanno aderito 130 classi degli Istituto Comprensivo Statale Bassa Valle Scrivia, Istituto Comprensivo Statale di Arquata Scrivia, Istituto Comprensivo di Viguzzolo, Istituto Comprensivo Novi 3, Istituto Comprensivo Tortona A e B, Istituto San Giuseppe Tortona e Istituto Comprensivo G. Pochettino Castellazzo Bormida, con un totale di circa 3000 studenti. Gli autori sono intervenuti personalmente nelle classi e il Sistema Bibliotecario di Tortona si è fatto carico dell’acquisto dei volumi necessari ad ogni classe partecipante. Gli autori che abbiamo ospitato sono stati Nicola Brunialti, Bruno Tognolini, Maria Clara Restivo, Andrea Valente, Alba Sala, Raffaella Romagnolo e Melissa Convertino. Mentre i laboratori sono stati condotti da Valentina Biletta e Valentina Usala. Le case editrici coinvolte sono state Lapis, Editoriale Scienza, A.Car, Pelledoca, Sonda ed Edizioni Gruppo Abele.

Ad Arquata Scrivia nel weekend 3-5 maggio, contemporaneamente alle scuole, si è svolta la ormai consueta fiera del libro che prevede un programma culturale di incontri e laboratori per il pubblico.

La chiusura del programma si svolgerà a Tortona nelle sale della Biblioteca Civica e, in piazza Marconi (adiacente alla Biblioteca sulla via Emilia), nei giorni 24, 25 e 26 maggio. Il festival vuole valorizzare e fare conoscere l’editoria e gli autori del territorio, fonte preziosa di testimonianza storica e letteraria, delle nostre tradizioni e punto di partenza per giovani talenti.

Programma completo:

Venerdì 24 Maggio

ORE 17.30 Patrizia Ferrando L’anima nei sassi. Epoké Edizioni

ORE 18.15 Emanuela Locci ( a cura di) A tavola con Garibaldi e Mazzini. Storia, politica e alimentazione in Italia tra Antico Regime e primo Novecento, AA.VV. Epokè Edizioni

ORE 20.45 Incontro con gli autori di Marmellate – Storie di vita da conservare. Edizioni Vallescrivia

ORE 21.30 Danilo Bottiroli Il Male. Il Filo di Arianna Edizioni

Sabato 25 Maggio

ORE 10.00 Lucia Carrea C’era una volta una musica. Costruire un percorso musicale a partire da un albo illustrato. Edizioni Erickson

ORE 10.45 Luca Lume Hogmanay. L’alba degli Dei. Echos Edizioni

ORE 11.30 Oscar Mazzariol Risveglio. Dalla poesia alla fotopoesia Gennaro Fusco intervista Maria Rosa Carosio. Joker Edizioni

ORE 15.00 Marco Candida Come in cielo. Mompracem Edizioni

ORE 15.45 Roberto Almagioni Il tesoro del Mandrogno. Araba Fenice Edizioni

ORE 16.30 Osvaldo Semino La leggenda del girifalco. Introduce Andrea Scotto. puntoacapo Editrice

ORE 17.15 Salotto letterario con Viviana Albanese Baccarat, Gianni Caccia L’ultimo bivio, Beppi Repetto Non sono lontano. puntoacapo Editrice

ORE 18.00 Maria Grazia Milani Storia di giovani vite dal destino spezzate. Ai Martiri di Fabbrica Curone caduti per la libertà. 4Graph

ORE 18.45 Enrico Marià La direzione del sole. La Nave di Teseo

ORE 20.45 Davide Basile Prospettiva Alpha. Rossini Editore

ORE 21.30 Pier Emilio Castoldi Il colpo perfetto. Ugo Mursia Editore

Domenica 26 Maggio

ORE 10.00 Marco Ercolani e Angelo Lumelli Cento lettere (2023). Edizioni Joker

ORE 10.45 Carlo Degiorgi La straordinaria storia di Nonno Felice (dove finiscono le memorie … iniziano le fonti. Da una ricerca genealogica, la romanzata vita di un uomo nato due secoli fa)

ORE 11.30 Enrica Bassi Insì a parlavan i noster vègg: modi di dire e proverbi in dialetto tortonese dei primi del ‘900

ORE 15.00 Matteo Orlandi Tempi duri per i vivi

ORE 15.45 Bruno Volpi Il tesoro della Baronessa. Erba Moly Editore

ORE 16.30 Luciana Benotto, Sofonisba torna in Italia – trilogia dedicata alla pittrice Sofonisba Anguissola. La Vita Felice Edizioni

ORE 17.15 Conferenza a cura di Michele Bellone Incanto. Un viaggio fra scienza e letteratura

ORE 20.45 Valentina Usala A cantar d’amore. Antologia di racconti brevi. A cura di Vincenzo Soddu. Janus Editore

ORE 21.30 Anna Maria Torriglia E a voi non resteranno che le briciole. Transeuropa Edizioni