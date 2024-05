Un importante avvenimento è in programma giovedì 16 maggio presso villa Zanelli in via Nizza Savona.

Nell’ambito della Giornata della ristorazione si terrà una tavola rotonda sul tema “Valorizzazione dell’enogastronomia locale sensibilizzazione sullo spreco alimentare.”

La manifestazione è organizzata dalla ConfCommercio di Savona con la FIPE della provincia di Savona, la (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) guidata dal presidente Carlomaria Balzola e in collaborazione con la giornata della ristorazione per la cultura dell’ospitalità italiana.

Durante la tavola rotonda saranno affrontati temi importanti quali la valorizzazione della ristorazione del territorio e la sua valenza culturale ed economica, la promozione dell’eccellenza enogastronomiche e la professionalità dei ristoratori, la sensibilizzazione del pubblico verso il consumo di prodotti agroalimentari di qualità, il sostegno alla crescita e sviluppo del settore; la visibilità di FIPE Confcommercio attraverso la cultura anti-spreco.