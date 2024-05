Serravalle Scrivia. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, i *Carabinieri* hanno sequestrato un ciclomotore risultato privo di assicurazione e revisione. In tema di revisione, è opportuno ricordare che i veicoli a motore e i loro rimorchi devono infatti essere tenuti in condizioni di massima efficienza, per garantire la sicurezza, il contenimento del rumore e dell’inquinamento entro i limiti stabiliti, come previsto dal Codice della Strada all’articolo 79.

La prima revisione è obbligatoria *dopo 4 anni* dall’immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione. Le successive devono essere effettuate *ogni 2 anni*, sempre entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione. La revisione è invece prevista *ogni anno* nel caso di autovetture adibite al servizio taxi e noleggio con conducente, di autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg,