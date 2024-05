L’Istituto Comprensivo Tortona A, nell’ambito del Progettto “Stradamica”, organizza anche quest’anno la tradizionale pedalata che vede coinvolti bambini e genitori.

L’appuntamento è per sabato 25 maggio 2024.

Partenza alle ore 11.00 da viale Einaudi (piazzetta dell’Istituto Marconi)

Arrivo nella piazzetta dietro il Comune

Per gli studenti delle classi quinte, appuntamento alla 8.45 in piazzale Mossi per attività pratica guidata a conclusione del Percorso di Educazione stradale con rilascio dell’attestato.