Ieri al Parco di Villa Scarsella si è svolta la Festa del Pedibus, un evento che ha visto la premiazione dei bambini che hanno partecipato con costanza ed entusiasmo all’iniziativa. Organizzata dal servizio istruzione del Comune di Diano Marina e rivolta agli alunni delle scuole primarie cittadine, la manifestazione ha celebrato un progetto che promuove uno stile di vita sano, ecologico e gioioso. Grazie a Pedibus, ogni giorno, i bambini hanno percorso il tragitto dalle loro abitazioni alla scuola in compagnia dei preziosi “nonni in gamba”. Questo tragitto quotidiano si è trasformato in un vero e proprio momento di allegria e condivisione, rafforzando il legame tra grandi e piccini. La cura e l’affetto mostrati durante l’incontro di ieri nel parco di Villa Scarsella, hanno confermato l’importanza di iniziative che favoriscono l’incontro intergenerazionale. L’evento di ieri è stato un’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il progetto, compresi i 18 volontari, tra cui 13 impegnati giornalmente seguendo un turno mensile. I genitori hanno mostrato fiducia affidando i loro bambini alla custodia dei nonni in gamba, mentre l’Istituto Comprensivo ha sostenuto e promosso l’iniziativa con entusiasmo. L’Assessore all’istruzione , Sabrina Messico, ha espresso la sua gratitudine alle associazioni sostenitrici, tra cui Anteas provinciale, rappresentata dal Sig. Fausto Sabatini, Anna Lo Vecchio, Giuseppe Benanti, Auser Imperia, e Auser Diano Marina, rappresentati dal Sig. Matteo Lanteri, Katia Zucchini e Giovacchino Carli, insieme a tutti i nonni volontari che hanno raggiunto il numero di 412 servizi di accompagnamento a scuola per Pedibus. Il servizio Pedibus è solo una delle iniziative del progetto più ampio promosso dal Comune “Nonno in gamba”, che ha previsto anche la presenza dei volontari in corrispondenza degli attraversi pedonali all’uscita da scuola, la sorveglianza nel parco di Villa Scarsella e l’accompagnamento allo scuolabus, per un totale di quasi duemila servizi nell’anno scolastico 2023/24. Per chi desidera partecipare al progetto Pedibus il prossimo anno scolastico, è possibile prenotarsi compilando il modulo disponibile sul sito del Comune e presso gli uffici comunali. Il servizio è gratuito e può essere utilizzato come pre-scuola, dando ai genitori impegnati nel lavoro la possibilità di affidare i propri bambini ai nonni in gamba già dalle 8:00 del mattino. “Il Pedibus si conferma un progetto educativo di grande valore, che favorisce l’aggregazione, lo sviluppo dell’autonomia dei bambini e la loro conoscenza del territorio” ha dichiarato Messico. “Questo modo sano, gioioso ed ecologico di andare a scuola rappresenta un esempio di come le piccole iniziative locali possano avere un grande impatto su tutta la comunità. La Festa del Pedibus ha dimostrato ancora una volta come la collaborazione tra diverse generazioni e istituzioni possa creare un ambiente sociale positivo e formativo per i più piccoli, insegnando loro l’importanza della sostenibilità e il senso della comunità”.

Correlati