Borghetto Borbera – Intervento dei *Carabinieri* di Arquata e Serravalle Scrivia in località Leigozze, dove un automezzo in sosta ha preso fuoco per un malfunzionamento dell’impianto elettrico. Fiamme domate dai Vigili del Fuoco. Nessun ferito né ulteriori danni alle cose.

