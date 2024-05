Venerdì 17 maggio alle ore 17.00, presso la Biblioteca “Angiolo Silvio Novaro” di Diano Marina, si terrà il secondo appuntamento de “Il Maggio dei Libri” 2024. In questa occasione, sarà presentato il volume del professor Carlo Agen intitolato “Gli interventi dei fratelli Biazaci da Busca nel Dianese: le immagini come didattica”. L’evento si svolgerà nella Sala Margherita Drago al primo piano di Palazzo del Parco in Corso Garibaldi 60, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Il volume del prof. Agen esplora le opere dei fratelli Tommaso e Matteo Biazaci da Busca, predicatori itineranti e pittori che hanno decorato le mura di numerosi luoghi di culto nell’Imperiese e nel Dianese. Le loro pitture murali sono caratterizzate da una forte valenza didattica: utilizzano infatti immagini che richiamano il teatro popolare con l’obiettivo di veicolare messaggi religiosi e morali in modo immediato ed efficace. Questo approccio visuale alla narrazione costituisce un esempio precoce di didattica per immagini, capace di coinvolgere e istruire allo stesso tempo. Durante la presentazione a Diano Marina, il prof. Agen – docente di storia dell’arte presso l’Istituto Comprensivo Statale di Diano Marina – dialogherà con lo storico dell’arte Alfonso Sista. Da questo confronto emergerà un approfondimento sulle tecniche pittoriche dei Biazaci e sul loro impatto culturale e educativo nella società dell’epoca. Il dialogo permetterà inoltre di contestualizzare le opere all’interno del più ampio panorama artistico e religioso del periodo.

“Il Maggio dei Libri promuove la lettura e la cultura attraverso una serie di incontri e presentazioni di libri” dichiara Sabrina Messico, Assessore alla Cultura. “L’evento di venerdì 17 maggio rappresenta un’importante occasione per gli appassionati di arte e storia locale di approfondire la conoscenza di un aspetto affascinante del patrimonio culturale dianese. La partecipazione è libera e aperta a tutti e offre un’opportunità unica di arricchimento culturale e di dialogo con esperti del settore”.

Le attività del Museo del Lucus Bormani previste a maggio

“Il Maggio dei Libri” 2024 – “Gli interventi dei fratelli Biazaci da Busca nel Dianese: le immagini come didattica”

venerdì 17 maggio alle ore 17.00

Biblioteca “Angiolo Silvio Novaro” – Corso Garibaldi 60, Diano Marina

Sabato 18 maggio – Giornata Internazionale dei Musei

apertura speciale con visita guidata alle Sezione RisorgimentaleVenerdì 24 e sabato 25 maggio, o

re 15.00 – Laboratorio didattico “La storia nel Parco”Info Museo Civico del

Lucus Bormani +39 0183 497621 museodiano@istitutostudiliguri.191.it