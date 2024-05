Saranno settimane di alto livello per la musica a Tortona: arriva infatti l’anteprima del Perosi Festival che si articolerà in tre concerti , prima del Perosi Festival vero e proprio in programma in autunno.

Si inizia domenica 2 giugno alle 21 con un concerto all’Abbazia di Rivalta Scrivia che vedrà protagonista l’Insubria Chamber orchestra per poi proseguire con altri due concerti, uno sempre all’Abbazia e l’altro nella chiesa di Santa Maria canale.

Nei prossimi giorni vi daremo i dettagli del primo concerto.