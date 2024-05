Montecastello, in provincia di Alessandria, dà i natali a Paolo.

Studioso insegna presso l’Università di Genova, autore di testi scolastici.

Paolo appassionato studioso sale in cattedra per oltre quarant’anni, la sua carriera d’insegnante è presente in ogni ordine di scuole, oltre ad essere professore incaricato alla facoltà di zoologia, presso l’Università di Genova.

Il suo tempo, lontano dall’insegnamento, lo trascorre nel redigere i testi scolastici, oppure si dedica alle ricerche: quest’ultime sono numerose, contrassegnate da un’impronta personale sempre restando rigoroso a quanto la scienza sostiene.

I suoi articoli spaziano in ogni ambito, sono diffusi su riviste specializzate nei diversi ambiti dello scibile umano: dalla botanica, geologia, zoologia, geografia, pedagogia, igiene scolastica, ecc…

La sua preparazione è eccellente, è inserito nella Commissione Ministeriale per lo studio dei carboni fossili, nel contempo s’è dedicato alla paleoetnologia, all’archeologia.

Paolo, nei ritagli di tempo ha raccolto, ordinato, classificato buona parte di materiali preistorici, conservati nel museo della nostra città.

Gli studi si imperniano sui sobborghi d’Alessandria, ha raccolto notizie sulla più antica popolazione della nostra terra: i Marici, i quali hanno segnato le loro tracce nei pressi di Pietra Marazzi, Montecastello, ecc..

Il suo nome è legato ad Accademie, Società, Associazioni interessate alla scienza: la ‘Rivista di Storia, Arte e Archeologia di Alessandria ed Asti’ ha pubblicato, nell’anno del suo decesso 1947, l’elenco completo delle sue opere.

Franco Montaldo