Sabato 11 maggio p.v., alle ore 17.00, si inaugura presso la Sala Mostre “Rodolfo Falchi” di Palazzo del Parco di Diano Marina la mostra “Materia & Cultura” degli artisti Kevin Flynn e Tiziano Gramondo.

Le opere in mostra rappresentano una doppia visione del connubio “materia e arte” da parte di due interpreti provenienti da formazioni distinte, Kevin Flynn, inglese di Nottingham, Accademico, Docente, ritiratosi in quel di Borgomaro per poter dare sfogo, fuori dai canoni tradizionalistici e mercantili, alla propria visione ed al sentire l’arte, e il dianese Tiziano Gramondo, autodidatta, che persegue il suo impegno politico e sociale, attraverso l’atto creativo, scevro da aspirazioni di notorietà e successo. Elemento unificante l’utilizzo, con canoni distinti e personali, di residui della vita quotidiana e della memoria che diventano materia primaria per la stesura dell’opera d’arte.

La mostra, che sarà introdotta dallo storico dell’arte dott. Alfonso Sista, già funzionario della Soprintendenza ai Beni Artistici della Liguria, sarà visitabile fino al 30 maggio, dal martedì alla domenica, dalle ore 15.30 alle 19.30.

Nella stessa occasione verrà distribuito al pubblico il nuovo depliant con il ricco calendario delle mostre che si alterneranno nella Sala “Rodolfo Falchi” di Palazzo del Parco sino ad mese di ottobre, con artisti di varia formazione e provenienza.

L’evento è stato organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina in collaborazione con il team tecnico-scientifico dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri attivo nel polo culturale (Museo e Biblioteca) di Palazzo del Parco