L’edizione 2024 della tradizionale “Festa d’Aprile” in Alessandria proposta dall’ANPI Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, si svilupperà in diversi eventi organizzati sia come anticipazione, sia come seguito alla celebrazione ufficiale del 79esimo della Liberazione organizzato secondo il protocollo ufficiale trattandosi di evento istituzionale.

Noi siamo quello che crediamo di ricordare e l’importante ruolo della memoria non si limita alla mera conoscenza del passato, ma è supporto basilare per avviare indagini e riflessioni che ci consentono di vivere e interpretare il nostro presente con maggiore consapevolezza.

La prima data è quella di venerdì 19 aprile presso il Laboratorio Civico “Carla Nespolo”, in via Faà di Bruno 79, dove alle ore 17,00 l’On. Federico Fornaro, che in passato ha ricoperto il suolo di presidente dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea “Carlo Gilardenghi”, presenterà il suo saggio “Giacomo Matteotti – L’Italia Migliore” (Bollati Boringhieri, 2024) dedicato allo statista assassinato il 10 giugno 1924 per mano della polizia fascista su mandato di Mussolini; l’autore ne parlerà con l’On. Silvana Dameri, già parlamentare dal 1996 al 2006 (XIII e XIV Legislature), nell’ambito delle iniziative della serie “la Scuola del Popolo – CGIL”.

Domenica 21 aprile al centro d’Incontro Galimberti in via Pochettini 12 dalle ore 9,30 alle 11,30 avrà luogo il “Memorial della Liberazione – Festa del calcio 2024” organizzato da UISP Unione Italiana Sportpertutti quale sfida in libertà per bambini e bambine dai 6 ai 12 anni, all’insegna del “divertirsi senza stress”; in collaborazione con ASD Lisòndria e Aurora Canottieri; chiusura con spaghettata, a cui è bene prenotarsi telefonando allo 347-3084939 oppure 338-9062625.

La Casa di Quartiere in via Verona 17 sarà luogo deputato mercoledì 24 aprile a partire dalle ore 18,oo. Il primo evento in programma in questa giornata sarà la presentazione del libro “Cantòn di Rus e dintorni” (prima edizione 1968; poi diverse ristampe) di Carlo Gilardenghi (1923-2003) che fu tra i fondatori dell’Istituto per la Storia della Resistenza ISRAL; ne parleranno la figlia Roberta Gilardenghi e Franco Castelli, con la partecipazione di Luciana Ziruolo della redazione della rivista dell’ISRAL “QSC – Quaderno di storia contemporanea”; partendo dalla memoria di uno dei rioni più popolari di Alessandria, l’opera indaga sulle trasformazioni che si sono succedute dai primi del Novecento sino al Secondo Dopoguerra, senza alcun intento nostalgico pur facendo i conti su quanto è andato smarrito del senso di comunità e proponendo riflessioni sulla necessità di permanenza di questo spirito.

A seguire un moderno “apericena” in attesa che dalle ore 21,00 vada in scena lo spettacolo “Un Gramsci mai visto” di e con il professor Angelo d’Orsi, per raccontare la vita, l’azione e il pensiero di Antonio Gramsci, con musica e canti della tradizione popolari eseguiti da “I Suoni Ribelli”; con chiusura affidata al tradizionale “brindisi della Liberazione”.

Per giovedì 25 aprile l’invito che verrà rivolto in ciascuna occasione sarà quello di partecipare alla celebrazione ufficiale del 79esimo della Liberazione, che quest’anno conterà quale relatore ufficiale il professor Angelo d’Orsi.

In seguito, domenica 28 aprile si ritornerà alla Casa di Quartiere per il torneo rapid di scacchi “Festa d’Aprile” organizzato in collaborazione con il Circolo Scacchistico Alessandrino, articolato in sei turni di gioco e con tempo massimo di riflessione fissato a 10 minuti per giocatore; con quota di iscrizione a 10 euro ridotte a 5 per i minorenni e con aggiudicazione di premi; per iscrizioni occorre rivolgersi ai numeri 353-4483546 oppure 333-9387696 oppure scrivere a xxvaprile@anpialessandria.it

Per ulteriori informazioni in merito alla varie iniziative, oltre ai numeri sopra citati è possibile rivolgersi anche al 338-5700449 oppure al 345-0651697.