L’Associazione Impegno Culturare Odv, con il patrocinio del Comune di Sale e della Provincia di Alessandria, ha realizzato l’iniziativa _”LA FAMIGLIA: ISTRUZIONI PER L’USO”_ presso il Teatro Sociale, a cui hanno partecipato, in qualità di relatori, anche i *Carabinieri*. I temi dell’incontro hanno spaziato dal ruolo della famiglia nella società ai suoi diritti e doveri, dalla collaborazione con la scuola fino alle derive – che possono avere risvolti penali – delle condotte all’interno del nucleo familiare, come i maltrattamenti e gli atti persecutori, senza tralasciare le espressioni che coinvolgono i minori nella società e nell’ambiente scolastico, come il bullismo e il cyberbullismo. L’intervento dei *Carabinieri* si è soffermato proprio sui problemi che possono scaturire in ambito familiare, spesso alla ribalta delle cronache.

Correlati