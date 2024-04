Il tour dei trentacinque anni della Camerata Musicale Ligure arriva venerdì 12 aprile prossimo a Dolcedo, da anni sede di eventi musicali e di un festival di tutto rilievo. Il concerto, organizzato dal Comune, si terrà nella Chiesa Parrocchiale di S. Tommaso Apostolo alle ore 21.00 ed ha come titolo “Viaggio in Italia”, un percorso musicale che partendo da Gioacchino Rossini e Giuseppe Verdi, ovvero da due titani della musica operistica dell’Ottocento, arriva al Novecento con la musica da film: Nino Rota, Nicola Piovani e Fiorenzo Carpi, per concludersi con un trittico di danze italiane di Mario Gangi), allievo di Nino Rota.

La Camerata Musicale Ligure si è costituita a Imperia tra il 1988 e il 1989 sotto la guida di José Scanu (chitarra, maestro concertatore), e vede nella sua formazione Giovanni Sardo, violino, Marco Moro, flauti, e Simone Mazzone, chitarra. Nei sette lustri di ininterrotta attività concertistica, la CML è stata invitata da numerose istituzioni italiane ed estere; ha all’attivo centinaia di concerti e decine di brani in programma; diverse le dirette e la presenza in programmi nazionali e regionali delle reti Rai, Mediaset e per numerose emittenti private nazionali e regionali. Molte le collaborazioni nell’ambito teatrale, numerosi i premi e riconoscimenti; ampia l’attività di ricerca e divulgazione, tra cui si ricordano, da ultime, le celebrazioni per il 150mo di Mazzini alla Domus Mazziniana di Pisa e al Teatro Carlo Felice di Genova. Attiva anche in campo discografico, la CML si caratterizza per la particolare ricerca dei programmi e del repertorio, di cui affianca al repertorio tradizionale particolari adattamenti per questa formazione. La Cml è ambasciatore di Imperia nel mondo.