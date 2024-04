Dalla presenza con il proprio spazio espositivo al Salon iD Week-End, il salone turistico di Nizza che si è svolto dal 5 al 7 aprile, alla partecipazione dell’Assessorato al Commercio alla “Giornata della Cooperazione Franco-Italiana a Mentone: Un Evento Chiave per il Futuro Transfrontaliero”, svoltosi ieri a Mentone, presso Villa Maria Serena, la città di Alassio è stata protagonista in Costa Azzurra nell’ambito del progetto “10 Comuni”, dedicato all’alleanza strategica con la Francia e realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Nizza.

In entrambe le iniziative ha partecipato l’Assessore al Commercio Franca Giannotta, intervenuta alla “Giornata della Cooperazione Franco-Italiana a Mentone” insieme alla Presidente della Camera di Commercio Italiana di Nizza Patrizia Dalmasso, all’Assessore al Turismo di Genova Alessandra Bianchi e ai Sindaci degli altri comuni coinvolti. Durante l’evento è stato trasmesso un filmato promozionale dedicato ad Alassio ed è stata presentata la guida turistica “Visitez l’Italie”. Al Salon iD Week-End di Nizza, insieme all’Assessore Giannotta, sono intervenuti anche l’Assessore alle Società Partecipate del Comune di Alassio Patrizia Mordente e rappresentanti dell’Ufficio Commercio del Comune di Alassio.

“I due eventi appena trascorsi – sottolinea l’Assessore Franca Giannotta – sono stati molto importanti, con occasioni di incontro e di scambio sicuramente foriere di nuovi e ottimi risultati per Alassio. La nostra Amministrazione Comunale è impegnata fin dal 2019 nell’ambito del progetto “10 Comuni”. Questa iniziativa, che purtroppo si era interrotta durante la pandemia, è ripresa con grande vigore ed è cresciuta molto, coinvolgendo diversi nuovi comuni oltre ai dieci iniziali, tra cui Ferrara, Parma, Tropea, Urbino e Trani. Offre un’ottima opportunità di sviluppo al settore del turismo e a quello del commercio e della ristorazione della nostra città”.