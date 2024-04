Non ci sono molti giovani che si avvicinano all’attività amministrativa con entusiasmo e voglia di fare ed è per questo la candidatura nella lista civica “Fabio Morreale” di Luca Gualeni di soli 20 anni è davvero importante. Un giovane che decide di impegnarsi per il bene collettivo.

Luca, perché questa scelta?

Ho deciso di presentarmi come candidato consigliere con la Lista Civica Fabio Morreale, in quanto mosso da passione, condividendo i valori della lista civica nell’interesse della mia Città.

Parlaci un po’ di te

Ho 20 anni sono Tortonese e ho una formazione scientifica con prospettive nella progettazione dell’architettura, sto contribuendo alla gestione della mia impresa familiare contestuale alla mia formazione.

Cosa ti spinge a voler entrare nella vita amministrativa della tua città?

Vorrei contribuire e apportare progetti e idee per valorizzare i ragazzi della mia età e cercare di dare loro una Città sempre migliore dove restare e far crescere le proprie famiglie. Concentrandoci sulle generazioni future daremo continuità a Tortona e la faremo crescere in tutti gli ambiti sia dal punto di vista urbanistico, ambientale, culturale, turistico e con particolare attenzione alla sicurezza.

Ti sei già attivato in qualche campo in passato?

Sì, in questi anni ho cercato di promuovere con i miei coetanei i luoghi della cultura cittadina (MA.DE, Biblioteca civica) e ho contribuito a promuovere – come libero cittadino – la riqualificazione della zona R9, dove in questi ultimi anni l’attuale Amministrazione ha ottenuto importanti risultati. I mio proposito sarà quello che siano ultimate le opere e che la zona venga presa in carico dal Comune, per consentire a questo importante quartiere di riavere una propria dignità.

