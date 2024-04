SABATO 20 APRILE

Tortona: In piazza Duomo dalle 8 alle 11 raduno delle porsche. orscheGrupNordOvest, facente capo a SportCarsnordOvest di Alessandria, organizza la seconda edizione dell’evento solidale di raccolta fondi da destinare all’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria. Gli appassionati delle Porsche potranno partecipare all’iniziativa patrocinata dai Comuni di Cabella Ligure e di Tortona che prevede la partecipazione di circa sessanta auto, veicoli storici e moderni. Il raduno avrà inizio di mattina a Tortona in centro storico. Successivamente avrà inizio il tour delle automobili di 110 km che si snoderà in un tour panoramico tra i colli tortonesi e quelli lombardi, fino al confine con la Liguria. Durante il raduno sarà data l’occasione a bambine e bambini di salire sulle auto e omaggiarli con dei gadget, in collaborazione con ALEXALA sarà distribuito materiale di promozione del territorio. Dopo l’aperitivo e il pranzo a Novi Ligure (AL), la colonna di Porsche raggiungerà poi in parata il McArthur Glenn di Serravalle Scrivia (AL), uno dei più grandi outlet italiani, dove le rombanti auto si schiereranno a corona della fontana nella piazza principale dalle ore 16:00 alle ore 17:30. La giornata si concluderà con la consegna di omaggi ai presenti.





Tortona: dalle 15 presso il centro mater Dei “Primavera insieme” con stand gastronomici, laboratori e attività anche per bambini.





Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

DOMENICA 21 APRILE

Tortona: alle 18 presso l’accademia di musica “Lorenzo Perosi” per la rassegna “Aperitivi in musica” NOTE IN VIAGGIO PER L’EUROPA concerto con soprano: maestro Manuela Scirca – pianoforte: maestro Fabio Volpi e maestro Luca Naclerio

