La stagione primaverile porta con sé non solo il risveglio della natura, ma anche l’opportunità di scoprire e apprezzare i tesori culturali e naturali che arricchiscono la nostra terra. In questo contesto di esplorazione e condivisione, la Communitas Diani – associazione culturale nata nel 1969 con l’obiettivo di promuovere la valorizzazione del territorio – ha organizzato una serie di eventi di grande interesse culturale: gli “Incontri di Primavera”.

Il primo di questi appuntamenti si è tenuto nei giorni scorsi con una suggestiva visita alla chiesa di Santa Lucia, incastonata nella splendida cornice della località Pineta. Questa chiesa, carica di storia e di fascino, ha aperto le sue porte per accogliere i visitatori desiderosi di immergersi nelle atmosfere antiche e suggestive di uno dei gioielli architettonici del Golfo Dianese. Presente anche l’Assessore alla cultura Sabrina Messico: “Le associazioni culturali, sportive, del terzo settore del nostro golfo rappresentano una risorsa ineguagliabile di valorizzazione del territorio e della vita sociale della comunità. È un orgoglio per le amministrazioni comunali sostenere, promuovere e partecipare agli eventi e attività che promuovono“.

L’appuntamento successivo, fissato per sabato 20 aprile, promette di essere altrettanto interessante. Alle ore 16.00 presso la Biblioteca Civica di Diano Marina, avrà luogo una conferenza dal titolo “Orchidee e fioriture”. Un’opportunità unica per approfondire la bellezza e la diversità delle orchidee.

Ma le scoperte in compagnia della Communitas Diani non terminano qui. Il gran finale degli Incontri di Primavera è previsto per domenica 28 aprile alle ore 16.00, con una nuova affascinante visita, questa volta alla chiesa di San Pietro a Diano San Pietro. Un’altra occasione per lasciarsi incantare dalla storia e dalla spiritualità che permeano questi luoghi antichi, avvolti nel mistero dei secoli. Un’altra occasione da non perdere per vivere la primavera all’insegna della cultura, della natura e della scoperta dei tesori che ci circondano.

Per ulteriori informazioni sui prossimi appuntamenti, è possibile scrivere all’indirizzo email communitasdiani@gmail.com