Il Circolo del Cinema al Megaplex Stardust

Dall’11 al 17 aprile Coincidenze d’Amore Regia: Meg Ryan

Dall’11 al 17 aprile Gloria! Regia: Margherita Vicario

Dall’11 al 17 aprile Flaminia Regia: Michela Giraud

I film verranno proiettati presso il Megaplex Strardust di Tortona in collaborazione con Tortona360, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e il patrocinio del comune di Tortona. ll prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Dal 1 ottobre sarà necessario rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione 2023-2024 o iscriversi all’Associazione presso la cassa del Megaplex Stardust di Tortona.

Coincidenze d’Amore

What Happens Later Regia: Meg Ryan. Sceneggiatura: Steven Dietz, Kirk Lynn, Meg Ryan. Fotografia: Bartosz Nalazek. Montaggio: Jason Gourson. Musiche: David Boman. Attori: Meg Ryan, David Duchovny. Distribuzione: Universal Pictures. Produzione: Rockhill Studios, Ten Acre Films. Paese: USA, 2023. Durata: 103 min. Genere: Commedia, Sentimentale

Coincidenze d’Amore racconta la storia di Willa e Bill due ex amanti che si rivedono dopo dieci dalla fine della loro storia. Il caso vuole che i due rimangano bloccati in aeroporto in piena notte a causa della neve.

In questi dieci anni le loro vite hanno preso strade diverse: Willa ha continuato imperterrita a essere uno spirito libero e indipendente; mentre David si è sposato e recentemente anche divorziato, tant’è che sta cercando di capire come rapportarsi ora con l’ex moglie e la loro figlia. Entrambi non vorrebbero altro che tornare nelle proprie case, ma il loro incontro fa sì che inizino a parlare, ricordando il passato e gli anni trascorsi insieme. Willa e Bill si chiedono cosa sarebbe successo se non si fossero mai lasciati e quale vita avrebbero ora. Ma è veramente finita per sempre tra loro?

Gloria!

Regia: Margherita Vicario. Sceneggiatura: Margherita Vicario, Anita Rivaroli. Fotografia: Gianluca Palma. Montaggio: Christian Marsiglia. Musiche: Margherita Vicario, Dade. Attori: Galatea Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi, Maria Vittoria Dallasta, Sara Mafodda, Paolo Rossi, Elio, Natalino Balasso, Anita Kravos, Vincenzo Crea, Jasmin Mattei, Gioele Pagura. Distribuzione: 01 Distribution. Produzione: tempesta, Rai Cinema, tellfilm. Paese: Italia, 2024. Genere:Musicale, Drammatico, Storico

Gloria!, è ambientato a Venezia alla fine del Settecento.

Siamo in un collegio femminile e Teresa è una ragazza che ha un grande talento visionario. Insieme a un gruppo di musiciste, crea una musica che scavalca i secoli. Ribelle, leggera e moderna, la musica di questo straordinario gruppo è pop!

Flaminia

Regia: Michela Giraud. Sceneggiatura: Michela Giraud. Fotografia: Manfredo Archinto. Montaggio: Ilenia Galasso. Attori: Michela Giraud, Rita Abela, Antonello Fassari, Nina Soldano, Edoardo Purgatori, Catherine Bertoni De Laet, Ludovica Bizzaglia, Francesca Valtorta, Fabrizio Colica, Lucrezia Lante della Rovere. Distribuzione: Vision Distribution. Produzione: Eagle Original Content e Pepito Produzioni in collaborazione con Vision Distribution e con Prime Video. Paese: Italia, 2024. Genere: Commedia

Flaminia è una commedia che segna il debutto alla regia dell’attrice e comica, che è anche protagonista. Flaminia De Angelis è tutto quello che una ragazza di Roma Nord dev’essere: sorridente, ossessionata dalla forma fisica e soprattutto ricca o meglio arricchita. Sotto la pressione di sua madre Francesca, sta per sposare Alberto, il figlio di un importante diplomatico regalando all’intera famiglia la tanto agognata scalata sociale.

Tutto è pronto per il grande evento quando nella vita patinata di Flaminia piomba Ludovica, la sua sorellastra, un uragano di complessità dal cuore ingestibile. Trentenne nello spettro autistico, Ludovica irrompe nella vita di Flaminia con la forza di un terremoto, mettendo a nudo tutte le ipocrisie con cui Flaminia crede di convivere benissimo. Proprio quando la convivenza delle sorelle fa riaffiorare il sentimento di un rapporto dimenticato, un evento inaspettato mette di nuovo a repentaglio tutto.