ono già iniziati e termineranno entro fine giugno i lavori di riqualificazione di Piazza XXV aprile. “È un intervento – spiega Davide Salerno, Assessore ai lavori pubblici del Comune di San Bartolomeo al Mare – che in qualche modo completa il collegamento tra la parte a monte dell’ex sedime ferroviario che nei prossimi anni diventerà pista ciclabile, con la parte a mare. È la prosecuzione ideale del nuovo passaggio pedonale sull’Aurelia e dell’intervento del sottopasso e della sistemazione ormai avvenuta a monte della ciclovia. A giugno, con la riqualificazione di Piazza XXV aprile terminata, avremo una adeguata sistemazione degli arredi, della pensilina e dei giardini, verranno poste nuove panchine e verranno effettuate nuove piantumazioni. Una revisione complessiva, che favorirà ulteriormente il passaggio pedonale sia in direzione mare che in direzione monte”.

La progettazione è a cura dell’Ing. Fulvio Fusini, che è anche Direttore dei lavori. I lavori sono realizzati da Riviera Servizi srl, l’importo complessivo dell’intervento è di 148.000 €.

L’area di intervento riguarda in particolare la parte a est del vialetto di ingresso che dalla via Aurelia porta al nuovo sottopasso. Verranno riconfigurate le aiuole esistenti al fine di valorizzare il collegamento da e verso il nuovo sottopasso ex ferroviario; verrà realizzata una nuova posizione del parcheggio per motorini; un ampliamento del marciapiede lungo Via Aurelia; un nuovo arredo urbano, in particolare la nuova pensilina per la fermata dell’autobus di dimensioni maggiori rispetto all’attuale; un nuovo impianto di illuminazione in continuità con quanto recentemente realizzato al fine di ottenere un immagine unitaria dell’intervento complessivo; nuove piantumazioni (3 esemplari di palma Washingtonia).



