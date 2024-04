Con l’agronomo-umanista Alberto Mallarino si osservano e ammirano alcuni degli alberi monumentali presenti nel nostro territorio.

Il primo “patriarca” è in via Emilia nord a Tortona dove si trova il cipresso calvo delle paludi americane (Taxodium distichum), Si prosegue. in direzione Villalvernia dove alla cascina Maghisello si incontra un platano ibrido (Platanus acerifolia).

Tornando verso Tortona in direzione Mombisaggio/Torre Calderai si ammira una vetusta roverella (Quercus pubescens) iscritta al registro nazionale degli alberi monumentali.

Raggiunta Volpedo alla cascina Boffalora dove si incontra una bellissima roverella anch’essa iscritta all’Albo ed alcuni altri esemplari arborei molto importanti.

Sulla via del ritorno si raggiunge Berzano di Tortona dove in cima ad una collina domina un mandorlo (Prunus amygdalus), candidato all’iscrizione all’albo, e si godrà del tramonto in un paesaggio meraviglioso tipico delle colline tortonesi frequentate anche da Pellizza da Volpedo.





ORARIO EVENTO

ore 14:00 partenza vivaio Verde Commerce Tortona





PRENOTAZIONE

on line al sito FAI pagina prenotazioni





ORGANIZZAZIONE

Delegazione Fai Tortona in collaborazione con il convenzionato Vivaio Verde-Commerce



