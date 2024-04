Sono in corso di esecuzione gli interventi previsti dal progetto strategico del distretto urbano del commercio “Tortona è” finanziati dalla Regione Piemonte con cofinanziamento comunale e mirati a valorizzare gli spazi urbani che hanno la presenza di attività commerciali.

Il progetto, del costo di 182.500 euro complessivi (120 mila finanziati dalla Regione nell’ambito del DUC e 62.500 euro direttamente dal Comune) prevede essenzialmente due interventi principali: il rifacimento totale dell’impianto di illuminazione dei portici di via Emilia, piazza Duomo e piazza Lugano con la rimozione di tutte le apparecchiature esistenti (in parte non più utilizzate) che comportano attualmente una scarsa resa illuminotecnica, nessun pregio artistico e, soprattutto, un elevato consumo di energia elettrica. Il secondo intervento riguarada l’installazione di infrastrutture di ricarica per le e-bike.

A completamento dei lavori è prevista una pulizia generale delle volte dei portici e piccoli interventi di ripristino degli intonaci e delle tinte dove necessario.

Il rifacimento dell’illuminazione dei portici è stato studiato per permettere di migliorare sia la resa luminosa sia la sicurezza degli utenti, scegliendo un elemento a basso impatto sotto il profilo architettonico. È stata prevista quindi la rimozione dei proiettori esistenti sopra le vetrine dei portici Frascaroli, la rimozione dei proiettori sul colonnato dei portici a volta e la rimozione dei globi luminosi posti ai lati delle vetrine. Il tutto verrà sostituito da nuovi ed eleganti proiettori bidirezionali con tecnologia a led di ridotto impatto visivo e posti nella parte superiore dei portici, con i quali si andrà ad illuminare il passaggio pedonale e le volte, oltre agli affreschi presenti sulla volta dei portici Frascaroli.

Le infrastruture per la ricarica delle e-bike invece saranno di diversa tipologia a seconda dell’ubicazione e permetteranno, oltre alla ricarica, anche il gonfiaggio dei pneumatici e la realizzazione di piccole riparazioni. Tutte le stazioni saranno dotate di apposita rastrelliera per il parcheggio di velocipedi e monopattini.

Questi interventi rientrano nell’ambito della valorizzazione del centro storico, cuore delle attività commerciali cittadine, connotando la “Città di Coppi” come attenta all’utilizzo della bicicletta, anche nelle sue declinazioni più moderne.