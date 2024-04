Nasce a Matera nel 1922: terminati gli studi è sotto le armi per lo scoppio della seconda guerra mondiale; termina l’attività di giornalista con la fondazione del proprio Centro Stampa creatoprodurre, diffondere una propria testata.

Attilio, terminati gli studi è chiamato per il servizio militare sui vari fronti di combattimento: dall’Albania, alla Grecia; è in Jugoslavia, successivamente in Russia.

È il 1943 quando chiede di vestire la divisa della Polizia di Stato, qui rimane sino alla fine del secondo conflitto mondiale.

Terminato questo periodo, sceglie la città di Acqui per svolge l’attività di editore pubblicista, costì convola a nozze, conferma la decisione di eleggere la propria residenza nella città termale.

Corre l’anno 1968 quando fonda La Notizia, un settimanale indipendente di Alessandria e provincia … impostato sulla politica, aggressivo nei confronti degli amministratori pubblici, così come afferma l’Enciclopedia i Personaggi, edita da IL PICCOLO, edizioni grandi opere del 1990.

La stessa testata, con il decorrere del tempo, cambia contenuti per dar spazio alla cronaca, agli avvenimenti, s’occupa d’arte, privilegia la pittura, senza trascurare l’arte, un modo per essere presente nel settore dell’editoria.

Franco Montaldo