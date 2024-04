Sono tornati i coloratissimi gruppi che animano il Festival del Folklore nel Golfo DIanese. Oggi 11 nazioni sono state rappresentate da gruppi folkloristici che hanno ballato per le vie del cento di Diano Marina a partire dalle 15.00, per poi proseguire verso il Molo delle Tartarughe per la loro consueta esibizione. Anche in questa edizione, il Comune di Diano Marina – rappresentato dagli assessori Sabrina Messico e Luca Spandre e dal consigliere Gianluca Gramondo – ha omaggiato i gruppi con prodotti del territorio, ricevendo a sua volta le tipicità estere, in un momento che simboleggia lo scambio culturale tipico di questa importante e coreografica iniziativa. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 11 aprile, con il medesimo programma: sfilata per le vie del centro a partire dalle 15.00 ed esibizione sul Molo delle tartarughe alle 16.00.

Correlati