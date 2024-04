Il tragico episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 6 aprile, nel comune di Casasco in val Grue quando un uomo di 77 anni residente a Milano che aveva deciso di trascorrere il fine settimana nella sua seconda casa situata nel piccolo paesino del Tortonese insieme alla moglie, dopo aver pranzo verso le 15 si è messo alla guida del suo trattore per tagliare l’erba nei pressi dell’abitazione.

L’uomo, secondo la prima sommaria ricostruzione, stava lavorando in una zona leggermente scoscesa quando, per cause ancora in corso di accertamento è stato sbalzato dal trattore che l’ha investito schiacciandolo. Sul corpo dell’uomo, sotto gli occhi della moglie è caduto un peso di circa 4 quintali.

Tempestivo l’allarme al 112 con l’elicottero del 118 che si è alzato in volo da Alessandria mentre sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Tortona e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno provveduto a sollevare il tratto liberando l’uomo che però era ormai deceduto per schiacciamento.