Il libro di Raffaella Romagnolo Aggiustare l’Universo, (Mondadori 2023) appena presentato da Lia Levi alla 78esima edizione del Premio Strega, affronta, sulla base di una minuziosa ricerca storica, il secondo dopoguerra, le persecuzioni razziali e il ritorno di esuli e deportati alla fine della guerra e il ruolo della scuola, formativo e sociale, per sanare quelle ferite e, appunto, aggiustare l’universo.

A questo si aggiunge il valore dell’insegnamento della letteratura nella scuola attuale e come l’intreccio di conoscenza storica e narrazione sia fondamentale per la formazione degli studenti.

Per favorire la discussione l’Isral organizza un seminario con l’autrice Raffaella Romagnolo e con lo storico Bruno Maida, in dialogo con la direttrice dell’Isral Antonella Ferraris. Il seminario si terrà giovedì 11 aprile 2024, alle ore 16.30, presso l’Isral in via Guasco 49 Alessandria.

L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, ha valore di formazione per gli insegnanti, che potranno trovare la circolare e il modulo per l’iscrizione al link nella colonna di sinistra.