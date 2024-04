Poco meno di un mese fa, l’aveva lasciata parcheggiata e, qualche minuto dopo, aveva avuto la brutta sorpresa di non trovarla più. La bicicletta elettrica, peraltro di discreto valore commerciale, era stata portata via da ignoti e al malcapitato non era restato altro da fare che denunciarne il furto.

Fino a pochi giorni fa, quando l’ha vista sfrecciare con a bordo uno sconosciuto.

L’immediata chiamata al 112 ha attivato la pattuglia del Nucleo Radiomobile presente in zona, che, dopo avere battuto le vie, ha individuato lo sconosciuto a bordo della bicicletta elettrica, l’ha raggiunto e fermato, prima che potesse darsi alla fuga.

Effettuate le opportune verifiche e constatato l’effettiva corrispondenza fra la bicicletta recuperata e quella denunciata, il velocipede è stato riconsegnato al proprietario, mentre l’uomo trovatone in possesso, un 26enne, è stato denunciato per ricettazione.