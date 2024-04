Il mondo della fotografia è un universo affascinante che si intreccia con la cultura e la comunicazione in modi sorprendenti. Per esplorare questa connessione e approfondire le sfumature di questo linguaggio visivo, l’evento “FOTOGRAFIA cultura & comunicazione” accoglierà il rinomato fotografo e docente, Peter Lanz, venerdì 26 aprile alle ore 17.00, presso la Sala consiliare del Comune di Diano Marina.

Peter Lanz, originario di Torino ma profondamente radicato a Diano Marina, incarna l’incontro tra passione, formazione e professione nel mondo della fotografia. Fin dalla sua infanzia, è stato avvicinato al mondo delle immagini grazie al padre Edoardo, grande appassionato di fotografia. Questo legame ha plasmato la sua crescita e la sua formazione, portandolo a diventare un talentuoso professionista nel settore. Specializzato nella fotografia di matrimonio, aziendale e nell’ambito del social media management, Lanz ha conquistato un posto di rilievo nel panorama fotografico del Piemonte e della Riviera Ligure di Ponente. La sua esperienza e competenza si riflettono non solo nel suo lavoro artistico, ma anche nella sua dedizione alla formazione. Come docente di fotografia, Lanz si impegna a trasmettere la sua conoscenza a tutti i livelli, dalla formazione di fotografi amatoriali a corsi su misura per professionisti. La sua attività didattica si estende anche alle tecniche di illuminazione da studio, un elemento cruciale nella creazione di immagini di qualità.

Tra le sue esperienze più significative, Lanz ha contribuito per diversi anni alla più rinomata rivista fotografica d’Italia “Fotografare”, dove ha curato una rubrica mensile dedicata alle varie tecniche di ripresa fotografica. La sua collaborazione per corsi, presentazioni e meeting con Leica Italia e Panasonic Lumix Italia testimonia il suo ruolo di riferimento nel settore, confermato dal fatto che Lanz è stato per anni l’unico fotografo in Italia Ambassador per lo storico brand di fotocamere Pentax.

L’evento “FOTOGRAFIA cultura & comunicazione” di venerdì prossimo sarà introdotto da Francesco Bregolin, Presidente del Consiglio Comunale di Diano Marina, e offrirà un’opportunità unica per esplorare il mondo della fotografia attraverso gli occhi e l’esperienza di Peter Lanz. L’ingresso è libero, tutta la comunità è invitata a partecipare e a lasciarsi ispirare da questa straordinario percorso tra visione, narrazione e linguaggio fotografico.

Peter Lanz – FOTOGRAFIA cultura & comunicazione

Percorso tra visione, narrazione e linguaggio fotografico

Venerdì 26 aprile 2024 – ore 17.00

Sala consiliare del Comune di Diano Marina

Piazza Martiri della Libertà, 3