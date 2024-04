Con l’approssimarsi della bella stagione e l’aumento delle presenze in provincia sono aumentati anche i servizi sul territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Imperia attraverso l’intensificazione delle pattuglie e dei controlli su strada, al fine di mantenere alto il livello di sicurezza sia per i residenti che per i turisti.

Proprio nell’ambito di questi controlli nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto uno straniero gravato da un Ordine di Carcerazione dell’Ufficio Esecuzioni del Tribunale di Torino.

L’uomo, un quarantottenne di origine tunisina, è stato controllato nei pressi di Corso Inglesi e da subito i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno notato qualche incongruenza nelle generalità fornite dallo straniero e quindi hanno deciso di portarlo in caserma per meglio chiarire la sua posizione. Sottoposto a fotosegnalamento, il predetto è risultato avere diversi alias e soprattutto un Ordine di Carcerazione della Procura del Tribunale di Torino risalente al gennaio 2011, per l’esecuzione di quasi cinque anni di reclusione per i reati di rapina aggravata e produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

A Bordighera, invece, i Carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato un quarantatreenne rumeno domiciliato in provincia di Milano e gravato da un Ordine di Carcerazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova per l’espiazione di una pena residua di un anno e quattro mesi per diversi reati contro il patrimonio commessi tra il 2014 e il 2016.

Dopo le formalità di rito, i due stranieri sono stati associati alla Casa Circondariale di Sanremo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per espiare il resto della pena e, nei confronti del magrebino, grava un’ulteriore denuncia per aver fornito false generalità ai Carabinieri durante le fasi di identificazione.