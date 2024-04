Il primo giorno di primavera del 2024 ha segnato un evento di grande rilievo per gli amanti dell’arte e della storia locale: l’inaugurazione della mostra “Alessandria Preziosa” – “Un Laboratorio Internazionale al Tramonto del Cinquecento” presso il suggestivo Palazzo Monferrato di Alessandria.

L’esposizione, promossa dalla Camera di Commercio di Alessandria-Asti in collaborazione con importanti enti e istituzioni, narra la civiltà figurativa del territorio alessandrino tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, cioè in quei decenni che coincidono con gli anni della controriforma, del dominio spagnolo e determinano dunque un periodo di fermento culturale internazionale.

La mostra ha come fulcro le sculture in metallo prezioso, senza tralasciare dipinti su tela e tavola, nonché sculture in legno o marmo. Un’esposizione che attinge a opere prestigiose provenienti da tutta Italia, dal territorio alessandrino ed anche dal Museo Diocesano di Tortona e da alcune parrocchie della Diocesi, offrendo al pubblico una rara opportunità di ammirare il patrimonio artistico locale.

Curata da Fulvio Cervini, docente di Arte Medievale presso l’Università di Firenze, la mostra è inserita nel progetto “Uffizi Diffusi”, grazie al partenariato con le Gallerie degli Uffizi di Firenze, che arricchisce ulteriormente il valore culturale dell’evento.

L’obiettivo della mostra è quello di evidenziare come il nostro territorio fosse luogo di convergenza e dialogo di culture diverse, cerniera tra influenze nordiche ed altre provenienti da Genova, Firenze e Roma.

Ma la mostra non si limita a esporre opere d’arte, è anche un punto di partenza per esplorare il territorio alessandrino, per visitare luoghi di cultura e scoprire il suo ricco patrimonio storico e artistico. Nel territorio tortonese oltre al complesso della Cattedrale e del Museo Diocesano di Tortona (aperto sabato e domenica dalle 15,30 alle 18,30), grazie alla disponibilità della Confraternita di S. Maria Maddalena e alla collaborazione degli studenti dell’Istituto Ciampini – Boccardo di Novi Ligure, aderenti al PCTO stipulato con la Diocesi, sono state calendarizzate delle aperture del suggestivo oratorio novese (20 aprile – 4 maggio – 18 maggio – 7 giugno). I volontari della SIPBC – Delegazione del Tortonese hanno invece dato la loro disponibilità a tenere aperte le chiese parrocchiali di Torre Garofoli (14 aprile – 12 maggio – 9 giugno – 23 giugno) e di San Sebastiano Curone (28 aprile – 25 maggio – 16 giugno – 29 giugno).

Per coloro che desiderano approfondire la conoscenza dell’arte in modo unico ed originale, è possibile visitare il nuovo polo museale UVA, Una Valle di Artisti, che comprende una vera eccellenza museale come La Pinacoteca il Divisionismo di Tortona ed una serie di affascinanti musei ed archivi che celebrano i pittori nati nel tortonese e in Val Curone in particolare, come Felice Giani, Giuseppe Pellizza e Piero Leddi. In definitiva, “Alessandria Preziosa” si presenta come un’opportunità imperdibile per immergersi nella storia e nell’arte del territorio alessandrino, unendo passato e presente in un affascinante viaggio culturale.

Per maggiori informazioni www.muditortona.net e www.unavallediartisti.com