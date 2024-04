Sabato 13 aprile, presso le sale del Castello Sforzini di Castellar Ponzano (Tortona), si terrà il convegno “Sanità, Territorio e Mutuo Soccorso”, organizzato dalle Società di Mutuo Soccorso di Castellar Ponzano e di Vhò, con il patrocinio del Comune di Tortona, della “Fondazione Centro per lo Studio e la Documentazione delle Società di Mutuo Soccorso ETS” e di “SOMS Insieme, Laboratorio di Mutuo Soccorso”.

L’incontro avrà per tema i cambiamenti nella sanità di base del nostro territorio ed il ruolo che le Società di Mutuo Soccorso potrebbero e dovrebbero interpretare, nel rispetto di quanto previsto dall’attuale e controversa normativa ed alla luce dei più recenti rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il Convegno sarà organizzato in due distinte sezioni: la prima, partendo dalle vicissitudini e dalla situazione attuale dell’Ospedale di Tortona, illustrate dal Sindaco Federico Chiodi, avrà lo scopo raccontare i cambiamenti che hanno investito la sanità locale negli ultimi anni, attraverso le esperienze personali di alcuni affermati specialisti del settore sanitario; la seconda parte, invece, ospiterà gli interventi dei rappresentanti di alcune S.O.M.S. locali che illustreranno la loro attività di Mutuo Soccorso, le loro proposte ed il loro punto di vista sulle carenze della rinnovata legge 3818.

L’incontro si concluderà con uno spazio dibattito aperto a tutti i partecipanti ed un piccolo rinfresco di arrivederci.

Gli organizzatori raccomandano di segnalare la propria partecipazione via mail castellarponzanosms@gmail.com

