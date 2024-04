“Mamme in Giro!” è l’iniziativa che prevede l’assegnazione di voucher gratuiti per il trasporto pubblico locale (TPL) dedicato alle mamme residente a Casale Monferrato in stato di gravidanza o con figli minori conviventi dagli 0 ai 3 anni di età, per il periodo da maggio a dicembre 2024.

Il bando è pubblicato sul portale istituzionale del Comune all’indirizzo https://www.comune.casale-monferrato.al.it/mammeingiro2024 e le richieste dovranno essere presentate tramite il modulo “Allegato A” esclusivamente presso l’Ufficio Pubblica Istruzione di via Mameli 14 entro le ore 16,30 del 23 aprile 2024.

Le domande saranno valutate dando priorità alle famiglie con ISEE più basso, comunque non superiore a 20.000 €. La graduatoria sarà resa pubblica sul sito web istituzionale della Città di Casale Monferrato.

Il presente avviso pubblico finanzierà fino a 15 voucher per il periodo indicato. Le domande ammesse e non finanziate resteranno in graduatoria per eventuali futuri rifinanziamenti.

L’Assessore Luca Novelli sottolinea: “Un’iniziativa interamente finanziata dal Comune che si inserisce nel percorso intrapreso dalla nostra città come Comune amico della famiglia e punta a supportare le neo-mamme attraverso un aiuto concreto per potersi spostare liberamente e gratuitamente”.

Per ulteriori informazioni e per accedere al modulo di domanda, si prega di contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione in via Mameli 14, Casale Monferrato dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e il martedì anche dalle 14,00 alle 16,30.