La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Imperia supporta le attività e le iniziative culturali ed educative dell’Associazione “Il Porto dei Piccoli” a favore dei bambini in condizioni di disagio, ivi compreso il supporto a progetti specifici di diffusione della cultura del porto e del mare e della rilevanza della loro tutela, anche ai fini ludici, terapeutici e ricreativi, oltre che ambientali. L’Associazione “il Porto dei Piccoli” vanta con la Capitaneria di porto una più ampia collaborazione pluriennale a livello nazionale avendo siglato un accordo con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

L’Associazione “Il Porto dei Piccoli” è un’ organizzazione no profit, nata nel 2005 dall’idea di Gloria Camurati Leonardi per fornire, ogni giorno e in forma gratuita, un adeguato sostegno psicopedagogico a bambini e ragazzi con fragilità, attraverso attività e progetti ispirati alla cultura del mare e del porto arrivando a collaborare con i principali Istituti pediatrici in numerose regioni italiane.

A livello locale il personale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Imperia e il personale dell’Associazione “Il Porto dei Piccoli” collaboreranno attraverso una comune programmazione delle attività promozionali nell’ambito di eventi di presentazione, raccolta fondi, attività di scoperta del territorio marittimo portuale e dei suoi mestieri, in ospedale e fuori.

Tra le attività svolte in maniera congiunta si evidenziano le attività benefiche effettuate da parte del personale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Imperia e il personale dell’Associazione “Il Porto dei Piccoli” presso l’Ospedale civile di Imperia nel passato periodo natalizio e nel periodo pasquale in visita al reparto di pediatria con l’incontro con i bambini e le famiglie che ha visto la consegna dei doni ai piccoli pazienti regalando un momento di serenità e gioia condivisa tra tutti i presenti.