Nei giorni scorsi sulle note della canzone “Coppi” di Gino Paoli, interpretata da Emanuele Semino e suonata dal Maestro Andrea Albertini, G. F. Checco Galanzino ha presentato la sua squadra, impegnata in una sfida che ricorda i valori incarnati dalla figura di Coppi: la caparbietà di affrontare una competizione dura ma necessaria, la capacità di sognare e immaginare il traguardo, la competenza, la resistenza, la libertà…Valori forti, a cui si aggiunge il senso civico e la voglia di impegnarsi in progetti concreti ed articolati per il bene della propria città. “Non abbiamo un’ammiraglia che ci aiuta se buchiamo…noi ci ripariamo la gomma da soli, e ripartiamo!” ha commentato Checco con orgoglio in apertura.

Uno ad uno, Checco Galanzino ha poi introdotto le persone della sua lista, tutte provenienti dalla società civile, con competenze diverse e trasversali. Atleti, professionisti, imprenditori, impiegati, studenti…una lista anche ad alta componente femminile, con 7 donne su 16, 4 giovani nati dopo il 2000.

Ecco tutti i nomi:

Baiardi Danilo

Baiardi Milena

Battegazzore Carolina

Cattaneo Cristiana

Chiesa Gian Luca

Dacrema Gianni Luigi

Dellachà Fabrizio

Figini Katia Chiara

Lolla Alessandro

Manganotti Paola

Massiglia Fabio

Muratore Davide

Ruffini Elisabetta Angela

Schiavoni Giulia

Semino Renzo

Sorteni Tommaso

Ogni candidato si sta impegnando in particolare su uno dei 5 progetti, filo rosso della campagna di VOTA DERTHONA, ognuno secondo le sue esperienze e attitudini.

Infatti sono stati proprio loro ad illustrarli, uno per uno:

DERTHONA ENERGIA, uno dei cavalli di battaglia del programma, per creare una Comunità Energetica Rinnovabile e far risparmiare fino al 30% sulle bollette dell’energia, valorizzando il territorio per renderlo più attrattivo anche per nuove imprese.

DESTINAZIONE DERTHONA, per attuare azioni concrete di promozione, puntando a far diventare il brand Derthona sempre più visibile soprattutto a livello internazionale.

DERTHONA IN SALUTE, un insieme di progetti concentrati su prevenzione e qualità di vita, ma soprattutto sulla battaglia per riportare i reparti salvavita di Neurologia e Cardiologia in città, anche aprendo a convenzioni con il privato.

DERTHONA OUTLET DIFFUSO, il programma che ha l’obiettivo principale di rivitalizzare il centro storico, “outlet vero e non di cartapesta”, realizzando idee ambiziose come portare il mercato di Piazza Milano nella corte interna del Municipio, anche per utilizzare al meglio i due piani del parcheggio.

DERTHONA SICURA E BELLA, per rendere la città più presidiata potenziando controlli e forze dell’ordine, ma anche più pulita e vivibile, contrastando l’abbandono dei rifiuti e incentivando l’utilizzo delle bici.

Nelle prossime settimane ogni progetto sarà declinato in modo analitico su ogni singola azione, evidenziando soprattutto i tempi di realizzazione e i fondi necessari. Sul sito www.galanzino.it sarà anche possibile trovare una sezione dedicata alle FAQ, con le risposte alle principali domande che possono nascere attorno a queste proposte programmatiche.

In chiusura Galanzino ha ricordato il senso dello slogan di VOTA DERTHONA, Il Cambio di Passo: “Noi non siamo la politica ideologica, che per partito preso vuole sempre distruggere quanto fatto in precedenza…Siamo una lista civica, che sa riconoscere quanto di buono fatto in precedenza ed eventualmente accelerane il corso. Il cambio per noi significa dare a tutti la garanzia di un impegno serio e determinato per portare a casa, passo dopo passo, risultati veri, fattibili e concreti.”

