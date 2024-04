È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Imperia, l’elenco degli ammessi ai servizi scolastici accessori di competenza comunale per l’anno scolastico 2024/2025. Tra i servizi inclusi figurano il pranzo assistito, il dopo-scuola, il dopo-scuola breve e, come novità di quest’anno, il pre-scuola.

Rispetto all’anno scolastico 2023/2024, si registra un aumento delle domande pervenute: 239 contro le 185 dell’anno precedente. Tra queste, 25 riguardano il nuovo servizio di pre-scuola, che sarà attivo presso la scuola di Via Gibelli, unica ad aver raggiunto la soglia minima di 15 bambini necessaria per l’attivazione del servizio.

“L’impegno di questa Amministrazione, a partire dal sindaco Scajola, è quello di soddisfare al meglio possibile le esigenze e gli impegni lavorativi dei genitori e un aumento così importante di iscritti non fa che confermarci che la strada intrapresa è quella giusta. Dobbiamo constatare, senza nascondere una certa soddisfazione, che i servizi che offriamo sono talvolta addirittura maggiori delle esigenze della comunità. Nel contempo, ci rammarica però non “avere i numeri” per attivare il servizio alle poche unità famigliari che l’hanno richiesto e quindi alcune scuole non vedranno attivo il servizio di pre-scuola. Continueremo a monitorare la situazione e a valutare eventuali soluzioni per ovviare a tali criticità, garantendo comunque un’offerta di servizi scolastici accessori adeguata alle esigenze del territorio”, commenta l’assessore ai Servizi Educativi, Laura Gandolfo