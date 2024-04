Nella splendida terrazza dell’hotel Metropol di Diano Marina è stata presentata oggi, Lunedì 29 aprile quello che è l’evento più importate di Diano marina e del suo Golfo: “Aromatica”.

La presenza del vice presidente Alessandro Piana ha certificato l’importanza di una kermesse che da tempo ha superato i confini locali e che si articolerà in 40 eventi in tre giorni, di cui 20 cooking show, con 90 espositori scelti fra i circa 400 che avrebbero voluto partecipare. Oltre ad Alessandro Piana hanno presentato l’evento il sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi, il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi e l’assesore al Turismo Luca Spandre.

“Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure”, si svolgerà nel prossimo weekend, dal 3 al 5 maggio, quando Diano Marina e il Golfo Dianese diventeranno il palcoscenico dell’11ª edizione di qeusta grande rassegna, dedicata a basilico, erbe aromatiche, prodotti tipici ed eccellenze del settore agroalimentare e dell’enogastronomia, che trasforma per tre giorni l’elegante centro pedonale della Città degli aranci in un vero e proprio teatro all’aperto. In programma expo dei produttori, cooking show, cene a quattro mani, proposte speciali nei ristoranti, laboratori, presentazioni, street food, conferenze, concorsi e tanto altro ancora.

Stretto tra Albenga (regina delle aromatiche in vaso e da taglio, alimentari e ornamentali, dei carciofi violetti, delle zucchine trombette e del pomodoro cuore di bue) e Imperia (capitale del commercio dell’olio di oliva), il Golfo Dianese (Diano Marina, San Bartolomeo al Mare, Cervo, Villa Faraldi, Diano San Pietro, Diano Arentino, Diano Castello) è un ampio territorio di produzione, che contribuisce alla vivacità e all’espansione dell’economia agricola ligure, che proprio nel settore delle aromatiche sta continuando a crescere (oltre 150 milioni di vasi all’anno). È anche un importantissimo – tra i più importanti della Liguria – bacino turistico, sia per le attività balneari che per quelle culturali e sportive. È quindi anche un importante territorio di consumo.

Importantissimi gli ospiti di Aromatica 2024, da Gianfranco Vissani a Oscar Farinetti, qualificatissimi gli Chef, per un programma di oltre 40 attività a tema, tra cui una ventina di cooking show, una dozzina di presentazioni oltre a concorsi, degustazioni, laboratori. Il tutto condotto da uno specialista di grandissima levatura tecnica, Andrea Radic, giornalista, autore televisivo, attore, conduttore, storyteller e influencer, al cui fianco saranno altri due esperti di comunicazione ed enogastronomia, Paolo Alciati e Domiziana Desantis.

Tra i nomi dei grandi chef che hanno voluto onorare Aromatica con la loro presenza, spiccano – oltre a Vissani – quelli di Ivano Ricchebono, Flavio Costa, Jorg Giubbani, Giorgio Servetto, Luca Andrè, Claudio Pasquarelli, Alessandro Dentone, Luca Bazzano, Jacopo Chieppa.

Aromatica è come sempre un invito all’uso delle aromatiche in cucina e all’incontro con l’alta gastronomia: c’è grande attesa per le ormai tradizionali cene a 4 mani.

Oltre 90 sono le aziende che partecipano all’expo, eccellenze nella produzione e nella commercializzazione, scelte con criteri rigorosi, con produzioni locali o aventi strettamente a che fare con l’uso delle erbe aromatiche. Affollata e qualificata anche l’area dello street food, con 12 food truck.

L’edizione di quest’anno di Aromatica parte da lontano, almeno da Olioliva a Imperia. Da allora ad oggi, con Aromatica Off, sono stati programmate e realizzate diverse iniziative, sia di carattere enogastronomico (laboratori e presentazioni riservati agli operatori del Golfo Dianese) sia di carattere promozionale (su tutte, la conferenza stampa realizzata alla Bit di Milano). Creata anche una partnership con Federalberghi Golfo Dianese che, tra le varie cose, ha individuato un congruo elenco di strutture alberghiere che nei giorni della manifestazione riserveranno agli ospiti, per permanenze di almeno due notti, una tariffa di riguardo.

“Con la conferenza stampa di oggi inizia ufficialmente Aromatica – afferma il sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi -, un evento straordinario che celebra l’incontro tra arte culinaria e cultura sensoriale nel suggestivo scenario del Golfo dianese. Prima di tutto, desidero esprimere la mia profonda gratitudine alla famiglia Pilati, custode dell’eccellenza nell’ospitalità dianese e dell’eredità imprenditoriale di Americo Pilati, per decenni ai vertici regionali e provinciali di Federalberghi. Accolti nell’eleganza dell’hotel Metropol, oggi diamo il via a una delle manifestazioni più attese dell’anno: Aromatica, un vero e proprio viaggio sensoriale che ci condurrà attraverso i colori e i profumi unici della nostra terra. Con una line-up di ospiti illustri, una schiera di chef stellati e un eclettico elenco di esperti del settore, questa undicesima edizione promette di soddisfare ogni palato e stimolare ogni senso. Sono lieto di darvi il benvenuto in questo viaggio culinario straordinario, dove ogni piatto è una poesia, ogni aroma una sinfonia e ogni esperienza un ricordo indelebile”.

“Dalle aromatiche alle eccellenze enogastronomiche – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana – questa manifestazione rende evidente quanto la valorizzazione turistica ed agroalimentare del territorio vadano di pari passo. Le nostre eccellenze sono un traino significativo per la regione che ha ancora grandi potenzialità di espansione. Una festa per tutto il settore primario che coniuga momenti di particolare rilevanza con esperti di settore, mettendo in risalto lo stretto collegamento esistente tra agricoltura, ambiente, bellezze paesaggistiche ed enogastronomia. Quest’anno ad Aromatica, partendo dai 150 milioni di vasi prodotti ogni anno tra piante aromatiche e officinali, si promuove anche Euroflora 2025 in cui saranno protagoniste, insieme ai nostri fiori e all’insegna della sostenibilità ambientale come elemento di ulteriore qualità delle produzioni”.

“La Camera di Commercio Riviere di Liguria – dichiara il Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi – è compartecipe della rinascita di questa storica manifestazione che porta nel Golfo Dianese la vetrina delle eccellenze delle erbe aromatiche, agroalimentari ed enogastronomiche del nostro territorio. Diano Marina sarà palcoscenico -con grande sforzo corale di tutto il tessuto socio-economico dell’intero settore- con offerte a visitatori italiani e stranieri e del mondo della comunicazione, delle capacità produttive dei nostri agricoltori sul tema delle erbe aromatiche e alimentari, con la maestria professionale delle loro trasformazioni da parte di chef di alto profilo, maestria spalmata nei ristoranti, nei bar con i cocktail a base di erbe aromatiche e con i vari momenti di approfondimento sul tema. La filiera della ristorazione, del commercio, della ricettività sarà fortemente impegnata per la massima qualità dell’accoglienza, con un centinaio di espositori lungo le vie del centro storico della città. La Camera di Commercio Riviere di Liguria svolge ad Aromatica un prezioso ruolo di collante come coprotagonista dell’evento”.

“Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure” è la grande rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche, alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, ai prodotti tipici locali, con expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, concorsi, un’area dedicata allo street food di qualità, e molto altro ancora.

L’evento – organizzato dal Comune di Diano Marina e da Gestioni Municipali – è realizzato con la partecipazione dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria e grazie all’impegno di qualificati partner: Supermercati Arimondo Pam ed Eurospin (main sponsor), Frantoio Venturino (gold sponsor), Il Giardino dell’Edilizia, Banca d’Alba, Rb Plant, Acqua Calizzano, Generali Assicurazioni Piazza Rossini Imperia e Intesa Grandi Impianti.

Aromatica si avvale anche del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e della Prefettura e della Provincia di Imperia.

