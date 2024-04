Il prossimo incontro de I Venerdì della Conoscenza a Diano Marina si prospetta come un’occasione imperdibile per esplorare il legame tra scienza, alimentazione e salute. Inserito nel calendario di Aromatica – la grande rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche e alle eccellenze agroalimentari, in scena dal 3 al 5 maggio a Diano Marina – l’evento si svolgerà venerdì 3 maggio alle ore 16:00 presso la Sala Consiliare in piazza Martiri della Libertà. L’incontro “Il futuro del cibo o il cibo del futuro?” solleva questioni cruciali riguardanti il nostro benessere individuale e collettivo. È noto che la salute delle persone dipende in larga parte dal cibo che mangiano, dall’acqua che bevono e dall’aria che respirano. Ma come possono queste variabili influenzare la nostra espressione genica e, di conseguenza, la nostra salute?

La transizione ecologica può certamente migliorare l’ecosistema e garantire condizioni di vita migliori, a per incidere in modo significativo sulla salute è necessaria anche una transizione alimentare. Quest’ultima deve promuovere l’educazione alimentare e incoraggiare a fare scelte consapevoli in materia di alimenti. Un’alimentazione sana e personalizzata in base alle predisposizioni genetiche di ognuno può contribuire a ridurre i rischi di malattia, rinforzare le risposte immunitarie e influenzare la funzione metabolica.

L’incontro sarà introdotto dalla Dott.ssa Cecilia Bartolucci – Laurea in chimica con specializzazione in biochimica, ricercatrice CNR – che parlerà dell’impatto dell’alimentazione sulla salute. Bartolucci ricopre il ruolo di Presidente della Fondazione Comitans, ente che sostiene iniziative volte alla promozione dell’educazione, della cultura e della ricerca scientifica. Accanto a lei, interverrà il Prof. Eleuterio Ferrannini, Diabetologo di fama internazionale, Dirigente di ricerca al CNR, Prof. Università di Pisa e Prof. all’ University of Texas “Health Science Center” in San Antonio Texas, Membro della Società Italiana di Diabetologia, già Presidente dell’Associazione Europea per gli studi del Diabete. Giorgio Einaudi, membro del comitato scientifico che promuove i Venerdì della Conoscenza, sarà il moderatore dell’incontro di venerdì 3 maggio. Einaudi è fisico, Direttore scientifico del Progetto Foresight del CNR, membro del la Fondazione Comitans, già Professore all’Università di Pisa e Consigliere Scientifico all’Ambasciata italiana a Washington.

I Venerdì della Conoscenza sono aperti a tutti: l’ingresso alle conferenze è libero, ma si consiglia di inviare la conferma di partecipazione scrivendo a cultura@comune.dianomarina.im.it oppure accedendo alla piattaforma Eventbrite all’indirizzo http://tinyurl.com/VdConoscenza. I giornalisti che parteciperanno agli incontri potranno accreditarsi sul posto e ottenere crediti validi per la formazione professionale continua.

La partecipazione a questo speciale dibattito, inserito nel fitto calendario di iniziative nel weekend di Aromatica (3-5 maggio), offre l’opportunità di comprendere meglio le connessioni tra cibo, salute e scienza, e di ricevere preziosi spunti per adottare abitudini alimentari più consapevoli e orientate al benessere individuale e collettivo.

Venerdì 3 maggio 2024

“Il futuro

del cibo o il cibo del futuro?”

Ore 16.00 – Sala Consiliare del Comune di Diano Marina

Venerdì 24 maggio 2024

“Il mondo invisibile delle nanotecnologie”

Ore 16.00 – Sala Consiliare del Comune di Diano Marina