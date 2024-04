Una morte improvvisa dovuta ad un malore che troncato il battito cardiaco simile a quelle che si leggono tutti i giorni sui giornali italiani, ma stavolta è avvenuta a Tortona: si tratta di C.A. nato nel 1983 che ieri sera, domenica 28 aprile, si era chiuso all’interno della sua camera e prima di addormentarsi aveva deciso di rilassarsi ascoltando della buona musica.

L’uomo che vive in un alloggio in via Togliatti insieme al padre, secondo la prima sommaria ricostruzione, si è chiuso in camera sua e si è messo le cuffie ascoltando dei brani musicali.

Alle otto di questa mattina, lunedì 29 aprile, il padre ha provato a chiamare il 40enne che non rispondeva, allora ha provato ad aprire la porta della camera ma era chiusa a chiave dall’interno. Subito è scattato l’allarme e sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno aperto la porta e hanno trovato l’uomo disteso nel letto con le cuffie tra le orecchie ormai cadavere, inutile la presenza dell’ambulanza del 118.

Secondo i primi accertamenti la morte, ovviamente per cause naturali, sembrerebbe risalire alla tarda serata di ieri.