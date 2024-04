Aggiornamento prenotazioni telefoniche per Bagni Delfino, Bagni Diana, Solarium delle Tartarughe. Le modalità di prenotazione per la STAGIONE BALNEARE 2024 sono le seguenti:

• dal lunedì al venerdì (escluso i festivi) dalle ore 10:00 alle ore 14:00 al numero +39 0183 738134;

• da lunedì 15/04 online su Gestioni Municipali SpA Diano Marina | Svolge compiti operativi per conto del Comune di Diano Marina



• da lunedì 15/04 in presenza, dal lunedì al sabato (escluso i festivi), dalle ore 08:00 alle ore 13:00 c/o gli uffici Gestioni Municipali SpA in Diano Marina, Piazza Martiri della Libertà, 4.Solo per Spiaggia libera attrezzata al Mappamondo le modalità di prenotazione per la STAGIONE BALNEARE 2024 sono le seguenti:

• a partire da mercoledì 17/04, dal lunedì al venerdì (escluso i festivi), dalle ore 10:00 alle ore 15:00, al numero +39 0183 738134. Per i mesi di luglio e agosto non si ricevono prenotazioni inferiori ad una settimana.