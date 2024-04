Da un’idea di Diego Baldovino, rugbista praticante prima come giocatore e quindi come allenatore, nasce anche in Alessandria una “Festa dello Sport” dedicata a tutte le discipline sportive che si praticano sull’intero territorio provinciale, con una comunione d’intenti che unirà quanti praticano sport, di qualsiasi tipo e a qualsiasi livello.

Saranno due giornate, quelle sabato 13 e domenica 14 aprile, che favoriranno una totale immersione nel mondo dello sport, organizzate dall’Associazione Dopolavoro Ferroviario Asti Alessandria DLF con l’Associazione di Attività e Commercio del Quartiere Cristo e il locale Panathlon Club di Alessandria; l’evento ha ottenuto il Patrocinio della Città di Alessandria.

Verranno allestiti stands promozionale e la zona “Forum” già al sabato sarà animata da Luciano Tirelli che si dedicherà ad intervistare i partecipanti; nel corso della domenica vi saranno ulteriori momenti di approfondimento tematico a cura di Mimma Caligaris e Francesco Gastaldi.

Gli sports che “sono di casa” al DLF offriranno esibizioni e possibilità di prova per tutti, ma vi saranno anche dimostrazioni agonistiche, con il rugby che proposto domenica in due partite di campionato ovvero alle ore 11,oo con URPA che incontrerà sul campo Cus Milano per il Campionato Nazionale U16 e alle ore 14,30 il derby provinciale di serie C disputato tra Lyons Tortona e Cus Po.

Si segnala che dalle ore 10.15 vi sarà un incontro con Emanuela Falleti, campionessa mondiale di tennis over, e Fabio Beraldo più volte sul podio nazionale dei campionati italiani presente in classifica Atp con la 354esima migliore posizione, i quali subito dopo si esibiranno in un incontro di tennis; alle 12,15 Emanuela Falleti presenterà il suo libro “Manu, il tennis, il sogno, la vita”.

Inoltre, DLF Judo e DLF Tiro con l’Arco accoglieranno quanti vorranno provare le discipline da loro praticate e non mancheranno dimostrazioni di basket, con gli organizzatori della “24 Ore” che hanno raccolto adesione da parte di tutte le società cittadine, e altre dedicate alla pallavolo con Virtus e Alessandria Volley, senza dimenticare crossfit, calcio con Alessandria Calcio Femminile, ping pong con ASD GSTT San Salvatore, calciobalilla con US ACLI CB/LICB, prove di tessuti aerei con Doppio Esclamativo, Kung Fu con TAO Italia, calcio camminato con W.F. Vincenzo Rolando Alessandria.

Riscuoterà senz’altro molta simpatia l’esibizione goliardica di calciobalilla umano, prevista per domenica alle ore 17,oo con diverse squadre che hanno dato adesione alla partecipazione, tra cui Alessandria, Gelindo, Ferrovieri, Associazione Commercianti.

Sempre domenica, dalle 11,15 si parlerà di “Alimentazione, prevenzione e recupero dello sportivo” con Biagio Polla e Alessandra Crova e dalle ore 14,oo l’argomento trattato sarà “Più sport per i giovani, strategie e obiettivi” con la partecipazione dei rappresentanti di società sportive ovvero Giancarlo Triggiani per Rugby Alessandria, Andrea La Rosa per Alessandria Volley, Paola Bonzano per Basket Femminile, Luca Garavelli per Alessandria Calcio Femminile.

Svolgere attività fisica significa volersi bene, fare una scelta a favore della propria salute che sia benessere fisico, mentale o emotivo, ma anche educativo; soprattutto per i più giovani, a cui è destinata l’iniziativa: per questo motivo gli sports verranno rappresentati in un unico ambiente, così da consentire la loro conoscenza e nell’occasione far anche provare le varie discipline, privilegiando la crescita sportiva (motoria, fisica e cognitiva) senza aver necessità di creare campioni.

“È dallo scorso anno che ho in testa questa idea e dopo parecchie riflessioni mi sono deciso”, dichiara Diego Baldovino, “Il 2024 doveva essere l’anno zero e così sarà. Direi che l’ispirazione mi è venuta osservando la poliedricità del DLF dove ogni giorno si incrociano rugbisti, tennisti, arcieri, praticanti di arti marziali, insomma sportivi delle più svariate discipline: vedere i giovani, esultare, stringersi, abbracciarsi dopo una vittoria, o anche piangere dopo una sconfitta, trasmette emozioni bellissime e di orgoglio per tutti quelli che lavorano ogni giorno affinché tutto questo accada. Lo sport ci insegna valori, oggi più che mai, che devono essere riportati nella vita quotidiana. Questo lo spunto da cui sono partito per strutturare una due giorni che comprenda quanti più sport possibili così da dare spazio a diverse eccellenze della nostra provincia”.