Il Tour de France, considerata la maggiore corsa a tappe maschile di ciclismo su strada professionistico d’Europa, alla sua centoundicesima edizione, per la prima volta nella sua storia, partirà dall’Italia il 29 Giugno.

Gli atleti in giallo percorreranno le strade italiane in tre tappe in onore dei grandi campioni nazionali di fama mondiale quali Gino Bartali, Marco Pantani e il “Campionissimo” Fausto Coppi, a cui i colli tortonesi si onorano di aver dato i natali e che ha conquistato il cuore dei molti appassionati divenendo eroe sportivo.

In attesa del passaggio della terza tappa del del Tour de France, il Comune di Tortona organizza la seconda edizione del “Premio Internazionale Fausto Coppi – Città di Tortona” ideato da Charly Bergaglio, fondatore di Arena Derthona celebre rassegna musicale del territorio tortonese, pregiandosi del patrocinio della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, del CONI, della Federazione Ciclistica Italiana e del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

Appuntamento, quindi, Lunedì 15 Aprile alle ore 18:30 al Teatro Civico della città di Tortona per applaudire alla premiazione di quattro grandi campioni che hanno fatto la storia del ciclismo italiano nel mondo: Gianni Bugno, due volte campione mondiale di ciclismo su strada che in carriera ottenne 72 vittorie; Claudio Chiappucci, soprannominato “El Diablo”, vincitore, tra le altre, di tre tappe al Tour de France e una al Giro d’Italia; Davide Cassani, vincitore di due tappe al Giro d’Italia ed ex CT della nazionale italiana maschile élite di ciclismo su strada; Vincenzo Nibali, soprannominato “lo squalo dello Stretto”, uno dei soli quattro ciclisti al mondo che è riuscito a conquistare almeno un’edizione di tutti e tre i Grandi Giri e almeno due classiche monumento.

Condurrà la serata il popolare giornalista sportivo Marino Bartoletti.

“Riproporre il Premio Coppi è sembrato il modo migliore per celebrare il passaggio del Tour sul nostro territorio – ha dichiarato il Sindaco Federico Chiodi – la manifestazione è l’occasione per ricordare le imprese di Fausto Coppi e per portare in Città quattro protagonisti assoluti del ciclismo italiano. Tortona in questi anni è stata protagonista dei due più importanti avvenimenti ciclistici mondiali, il Tour de France appunto, e il Giro d’Italia con la tappa dello scorso anno. Un risultato possibile grazie al solco indelebile che i campioni nati e cresciuti sul nostro territorio, in primis Coppi, hanno saputo lasciare nella storia di questo magnifico sport”.

“Se la prima edizione del premio si è svolta nell’anno del centenario della nascita del Campionissimo – aggiunge l’ideatore della manifestazione Charly Bergaglio – questa seconda edizione non poteva che prendere le mosse da un evento straordinario come il passaggio del Tour de France, evento unico nella storia di uno degli eventi sportivi più amati e seguiti del mondo. Le personalità che siamo riusciti a invitare sul palco del Civico rendono onore alla storia del ciclismo e alla memoria di Fausto Coppi e crediamo che sotto la guida di Marino Bartoletti offriranno al pubblico presente uno spettacolo indimenticabile”.

La seconda edizione del “Premio Internazionale Fausto Coppi – Città di Tortona” è quindi interamente dedicata al ciclismo, in particolare al Tour de France che passerà per la città di Tortona il prossimo primo luglio. Durante la terza tappa del Tour, che partirà da Piacenza con arrivo a Torino, la città di Tortona sarà, inoltre, traguardo volante in cui verrà assegnato il Gran Premio della Montagna “Fausto Coppi – Cote de Tortone”.

Con la seconda edizione del “Premio Internazionale Fausto Coppi” la Città di Tortona celebra il passaggio del Tour nelle sue terre e onora la memoria del “Campionissimo” Fausto Coppi grazie alla presenza di autorevoli cariche di istituzioni pubbliche, dello sport italiano e della stampa sportiva.