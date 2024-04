Per la sua speciale collocazione al centro del Mediterraneo, l’Italia da sempre beneficia di una risorsa di inestimabile valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico: il mare, quale fonte di vita, privilegio da difendere, da valorizzare e da trasmettere alle nuove generazioni.

Per questo motivo, la Repubblica Italiana riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno come la “Giornata del mare e della cultura marinara”, allo scopo di promuovere e sviluppare presso gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, la cultura del mare, con particolare riferimento all’importanza che le risorse del mare ed il loro corretto sfruttamento rivestono non solo per le comunità costiere, ma per l’intera umanità, sempre più esposta ai rischi del depauperamento di quelle risorse ed ai rischi indiretti che possono derivarne.

L’attività, rivolta in particolare agli studenti, si ricongiunge agli obiettivi e ai compiti della Guardia Costiera, impegnata quotidianamente nelle operazioni di ricerca e soccorso, nella tutela della sicurezza della navigazione, nella difesa dell’ambiente, nella tutela del patrimonio ittico e dell’habitat marino e costiero, nonché in tutto ciò che riguarda gli usi civili e produttivi del mare.

Oggi presso la sede della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Imperia, si è tenuto un incontro con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “G. BOINE” – Scuola Primaria “A. Magliano” di Imperia, a conclusione di un percorso mirato alla conoscenza delle attività collegate all’uso e all’importanza del mare, che ha visto gli alunni impegnati con il personale della Capitaneria di porto di Imperia, con il personale dell’Associazione “Delfini del Ponente APS” (associazione composta da biologi marini e naturalisti che si occupa di ricerca scientifica e di educazione ambientale marina ed in particolare nel Santuario Pelagos) e con l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia della Sezione di Imperia, con la consegna finale di un attestato di riconoscimento ad ogni studente impegnato.

Analoghe iniziative si sono svolte, nella giornata odierna, anche nelle altre sedi del Compartimento Marittimo di Imperia quali Diano Marina, Sanremo e Ventimiglia, con il coinvolgimento di un numero complessivo di circa 300 studenti, il personale docente e il cluster marittimo.

Le donne e gli uomini della Guardia Costiera di Imperia, sono costantemente impegnati a promuovere la cultura del mare, che ha visto sino ad oggi, nel corso dell’anno 2024, l’incontro con quasi 500 studenti, sia presso gli istituti scolastici sia in visita presso la sede della Capitaneria di porto.