Giovedì 11 aprile, alle ore 17:30, il centro diurno Aliante della Cooperativa Crescere Insieme presenterà alla cittadinanza i risultati del progetto “Letture Straordinarie”.

Questo progetto, che ha avuto luogo da novembre 2023 a gennaio 2024, ha coinvolto cinque ragazzi diversamente abili del centro diurno Aliante, offrendo loro un’esperienza unica di apprendimento e crescita. Guidati con passione e dedizione dall’educatrice Erika Giacobbe e dall’assistenza preziosa del servizio civile Alessio Mecja, i partecipanti si sono immersi nelle pagine del libro “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”; un racconto emozionante che ha catturato l’attenzione e il cuore di tutti.

Ma questo progetto è stato molto più di una semplice lettura.

Oltre agli obiettivi di potenziamento della memoria, stimolazione del linguaggio ed espressione emotiva, “Letture Straordinarie” ha gettato le basi per un’importante collaborazione con la Biblioteca Civica che, con il consigliere delegato Matteo Ravera, ha aperto le sue porte, trasformandosi in un luogo di inclusione e di accoglienza.

Nell’ambito del progetto si è scelto un metodo di lettura adatto a tutti, diventando così un potente strumento di comunicazione e relazione. Ogni pagina letta è stata un viaggio attraverso mondi immaginari, un modo per esplorare emozioni, riflettere sulle proprie esperienze e condividere pensieri con gli altri partecipanti.

Ma il vero tesoro di questo progetto è stato il legame che si è creato tra i partecipanti. Ogni pagina girata ha rafforzato i legami di amicizia e di comprensione reciproca, dimostrando che le barriere dell’incomunicabilità possono essere abbattute attraverso la magia delle parole.

“Letture Straordinarie” ha rappresentato un esempio luminoso di come la cultura e la solidarietà possano unirsi per creare esperienze significative e trasformative.

