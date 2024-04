Continua l’opera di controllo del territorio da parte degli addetti al servizio di Gestione Ambiente, finalizzata a contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Nel mese di marzo a Novi Ligure, sono stati identificati e multati tre cittadini che hanno violato l’art. 192 del D.lgs 152 del 2006, che disciplina il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.

I tre episodi di abbandono hanno riguardato:

Largo Carabinieri d’Italia: in questo caso, sono stati abbandonati numerosi rifiuti urbani e ingombranti accanto alla campana del vetro.

in questo caso, sono stati abbandonati numerosi rifiuti urbani e ingombranti accanto alla campana del vetro. Via Gramsci, nei pressi del civico 65: qui è stato depositato in modo irregolare un sacco di rifiuti indifferenziati.

qui è stato depositato in modo irregolare un sacco di rifiuti indifferenziati. Piazza Gobetti: anche in questo caso, sono stati abbandonati a terra sacchetti di rifiuti.

In tutti e tre i casi, Gestione Ambiente ha provveduto a inviare il verbale di accertamento alla Polizia Municipale, che ha avviato la procedura sanzionatoria.

Questi atti di inciviltà non sono solo da condannare, ma sono anche un danno per tutti. L’abbandono dei rifiuti deturpa il decoro urbano e danneggia l’ambiente; in più, la loro rimozione e il loro smaltimento comportano un costo per la collettività.

Si ricorda che il conferimento dei rifiuti deve avvenire solo negli appositi contenitori! Se non si sa dove conferire un determinato tipo di rifiuto si può consultare il Dove lo butto? sul sito www.gestioneambiente.net o sull’app Junker.