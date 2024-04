Il Sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi e l’Assessore Barbara Feltrin, delegata dal Presidente della Provincia, festeggiano il 172° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, in occasione della cerimonia di questa mattina a Imperia. “É sempre un piacere partecipare a questo importante avvenimento annuale” dichiara il primo cittadino. “É un modo per dimostrare la vicinanza della nostra amministrazione al Questore di Imperia e ai suoi uomini da sempre impegnati con abnegazione alla tutela della nostra sicurezza in molteplici ambiti su tutto il territorio provinciale”.

