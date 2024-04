L’Amministrazione Comunale di Tortona ricerca sponsor per reperire risorse da destinare alle iniziative prospettate per l’anno 2024, in particolare per “AssaggiaTortona e dintorni” e per “Tortona 2024: Estate d’Istanti”.

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte di sponsorizzazione è fissato per il giorno domenica 14 aprile 2024.

Per maggiori dettagli QUI.