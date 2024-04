E’ stato inaugurato questa mattina, venerdì 5 aprile, il rinnovato cortile a servizio del micro nido “Mary Poppins” in viale Kennedy e asilo “Arcobaleno” di via Trento, con una nuova pavimentazione antiurto in erba sintetica, alla presenza del Sindaco Federico Chiodi degli Assessori Mario Galvani, Marzia Damiani e Luigi Bonetti, del Consigliere Comunale Giuseppe Bottazzi. Uno spazio ritrovato per i numerosi bimbi che frequentano la struttura.

