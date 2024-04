Dopo l’approvazione del nuovo regolamento del servizio di ristorazione scolastica, avvenuto con DCC 50 del 25/7/23, a Diano marina e a Diano San Pietro si è compiuto un significativo passo avanti nel rinnovamento del servizio di mensa scolastica, attraverso l’introduzione del sistema di pagamento tramite pago PA e la gestione delle disdette dei pasti da parte delle famiglie tramite il programma E-Civis.

Guardando al prossimo anno scolastico, il Comune di Diano Marina è lieto di annunciare che è già possibile effettuare l’iscrizione online dei propri figli utilizzando l’applicazione E-Civis, semplificando così ulteriormente la gestione del servizio per le famiglie. La supervisione costante del servizio è affidata alla Dott.ssa Gelsomino, in qualità di DEC (Direttore Esecutivo del Contratto), la quale periodicamente effettua visite e analisi presso il centro cottura e i punti di distribuzione. Al fine di valutare il gradimento del servizio da parte degli alunni e degli insegnanti, sono stati predisposti dei questionari specifici consultabili sul programma E-Civis per un mese:

questionario per gli alunni: https://it.research.net/r/YL6XNJ5

questionario per gli insegnanti: https://it.research.net/r/PJSG62T

I risultati di queste indagini saranno elaborati e presentati in occasione della prossima commissione del servizio mensa, garantendo così una gestione trasparente e orientata alla soddisfazione di tutti gli attori coinvolti. Inoltre, sul sito dianomarina.ecivis.it è consultabile la Carta dei Servizi e due opuscoli informativi, predisposti per sensibilizzare le famiglie sull’importanza della “buona alimentazione”.

Nel quadro dell’appalto, è previsto che il personale della Camst – con il supporto di una nutrizionista – svolga ore di formazione rivolta agli alunni per sensibilizzarli sull’importanza del consumo di legumi, cereali e piatti unici previsti nei menù estivi e invernali. Tra le iniziative che si muovono in questa direzione, attualmente è in corso il progetto “Cadere a Fagiolo” e a breve sarà lanciato un concorso con premio finale per gli alunni che proporranno idee e ricette sane per la colazione. Inoltre, nell’ambito della manifestazione Aromatica (in programma dal 3 al 5 maggio 2024), verrà indetto un concorso che premierà gli alunni per la migliore ricetta antica riscoperta, la più creativa, quella rispettosa dell’ambiente con prodotti locali a km 0 e la ricetta fusion che incarna la contaminazione culturale.

“Il nostro impegno è quello di offrire un servizio di ristorazione scolastica sempre più all’avanguardia, con un’attenzione particolare alla qualità, all’educazione alimentare e alla partecipazione attiva degli studenti” dichiara l’Assessore all’Istruzione del Comune di Diano Marina, la dott.ssa Sabrina Messico. “Siamo molto soddisfatti delle caratteristiche della nostra mensa” aggiunge l’Assessore “che hanno permesso di annoverare il nostro servizio tra quelli delle mense biologiche di eccellenza come da Decreto Interministeriale n. 14771 del 18/12/2017”.