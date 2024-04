Il 7 aprile dalle ore 15.00 alle 18.00 il Gruppo Giovani FAI propone un pomeriggio “A Teatro con il FAI”. Visiteremo il Teatro Civico di Tortona e il MA.DE. Museo Archeologico Dertona, inaugurato lo scorso luglio.. Ascolteremo la narrazione da parte dei Volontari del Gruppo Giovani del FAI e dei Volontari del Servizio Cultura del Comune di Tortona .

L’evento è in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo. La collaborazione con questa Fondazione nasce da una comunanza di intenti con il FAI e si è sviluppata prima in una convenzione che permette agli iscritti FAI di accedere, con agevolazioni, agli spettacoli di Piemonte dal Vivo e poi in un ciclo di aperture dei teatri del circuito, curati assieme alle Delegazioni del territorio di riferimento.

L’evento gode del patrocinio non oneroso del Comune di Tortona.

E’ necessaria la prenotazione. https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/a-teatro-con-il-fai-15940-19285