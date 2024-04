Dopo una carriera di oltre trent’anni, il Sovraintendente Capo Remigio Del Grande ha concluso nei giorni scorsi il suo servizio nella Polizia Locale di Imperia. Dopo aver preso servizio il 5 aprile 1990, Del Grande si è distinto negli anni per il suo impegno profuso nel sociale, soprattutto nell’educazione stradale presso le scuole, trasmettendo ai giovani i valori del rispetto delle regole e del lavoro di squadra. Appassionato di storia della città, è sempre stato apprezzato dai colleghi per la conoscenza di aneddoti, date, nomi toponomastici e detti in dialetto locale.

“Come ha già avuto modo di fare il sindaco Claudio Scajola di persona, ringraziamo il Sovraintendente Capo Remigio Del Grande per il suo contributo alla sicurezza e al benessere della nostra città. Ha sempre messo nel lavoro la correttezza e la dedizione maturate anche attraverso anni di esperienza come giocatore ed allenatore di basket. É stato per molti bambini di Imperia, oggi diventati adulti, l’immagine simbolo del vigile urbano che t’insegna le regole della strada”, commenta l’assessore alla Polizia Locale, Antonio Gagliano.