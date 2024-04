L’istituto Marconi è stato protagonista di due giornate dedicate all’orientamento, un evento che ha coinvolto centinaia di studenti, aziende, professionisti e università del territorio nella suggestiva cornice del Museo Orsi.

Una bussola per il futuro è un progetto nato con lo scopo di fornire agli studenti e alle loro famiglie le indicazioni per una scelta consapevole per il futuro percorso scolastico e lavorativo e infatti l’evento ha rivestito un momento importante di apertura della scuola all’esterno, che ha così dimostrato di saper rispondere al meglio alle sfide dell’innovazione, alle esigenze del territorio e ai fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo.

La scuola si è resa comunità attiva nella mattina di giovedì 18 aprile, quando tredici aziende, cinque agenzie formative, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, cinque professionisti, ITS del Piemonte e della Lombardia, tre Università e organi di stampa si sono resi disponibili a incontrare gli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto, che hanno visitato i 34 stand predisposti presso il Museo Orsi. Le interazioni favorevoli tra studenti e professionisti sono state utili non solo per favorire la conoscenza delle realtà produttive del territorio, ma soprattutto per indurre gli allievi a riflettere sulle proprie attitudini e interessi, per discutere delle competenze richieste e sicuramente per motivare. A completamento le Università del Piemonte Orientale, di Genova e di Pavia hanno presentato i loro corsi con incontri presso la Biblioteca dell’Istituto.

La seconda giornata, venerdì 19 aprile, è stata dedicata a far conoscere i laboratori del Marconi agli studenti delle classi seconde delle scuole Secondarie di primo grado della Città. Quattordici classi di ragazzine e ragazzini si sono succedute, durante tutta la mattinata, alla scoperta degli otto laboratori attivati: dalla web radio all’informatica, dalla meccanica alla robotica, dalle attività di amministrazione finanza e marketing alla scoperta delle scienze biologiche e della fisica, dalla chimica ai servizi commerciali. I più giovani hanno potuto chiedere informazioni agli studenti del Marconi, partecipare a esperimenti, sapere che cosa e come si studia nel nostro Istituto.

Gli eventi si sono conclusi nel tardo pomeriggio di venerdì 19, con una tavola rotonda aperta a studenti e famiglie del Marconi e delle classi della Secondaria di primo grado per presentare le possibilità post diploma e la situazione occupazionale del territorio. Ha aperto e moderato i lavori il Dirigente scolastico, prof. Guido Rosso, e sono intervenuti la dott.ssa Giulia Orsi Carbone, rappresentante dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, la dott.ssa Tiziana Prato per Confindustria Alessandria, il dott. Luca Zerba Pagella per Federfarma, la prof.ssa Stefania Montani per l’Università del Piemonte Orientale, il dott. Franco Mittica per Sviluppo Lavoro Italia, l’ing. Mauro Colombo per Autosped G.

Le relazioni dei partecipanti e il dibattito che ne è seguito hanno evidenziato come sia costante la ricerca di personale qualificato in zona e come i diplomati del Marconi riescano in breve a trovare occupazione nei rispettivi ambiti di studio, ma anche a continuare i propri studi all’Università.

L’auspicio è che la scuola, grazie al lavoro costante dei docenti e a eventi come questo, costituisca davvero una bussola che aiuti i ragazzi a realizzare il proprio progetto lavorativo e di vita.

L’Istituto porge il suo ringraziamento a: Alpla Italia Srl, C2Sistemi, DMG Mori Tortona Srl, Autosped G Spa, S.P.A. Michelin Italiana, Lamberti Spa, Logista Spa, MOPLA Srl, Fia-Trac Srl, Ramaplast Spa, Cantine Volpi Srl, PRISMA Impianti Spa, Elettrostampi Srl, APL Agenzia Piemonte Lavoro, GiGroup, Manpower, Staff per il lavoro, Centro per l’impiego di Tortona, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia stradale, Università degli Studi di Genova, Università del Piemonte Orientale, Università degli Studi di Pavia, ITS Lombardia, ITS Piemonte, i professionisti presenti nelle figure di Medico, Ingegnere, Notaio, Farmacista, Dirigente d’azienda, Radio PNR e Il popolo.

Si ringrazia inoltre l’Amministrazione Comunale, sotto il cui patrocinio si sono svolti gli incontri, in particolare il Sindaco, prof. Federico Chiodi, e l’Assessore all’Istruzione, dott.ssa Marzia Damiani, per la costante presenza.